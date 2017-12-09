SURiYELiLERE ARAPÇA BROŞÜRLÜ ÖNLEM

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyelilerin çoğunlukla yaşadığı Eskişehir Bağları bölgesinde, kış aylarının gelmesiyle beraber çalışmalarını hızlandırdı. Hazırladıkları ‘Arapça’ broşürler ile Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret eden ekipler, soba kurulumu ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirler hakkında tercüman eşliğinde Suriyeli ailelere bilgiler verdi.



Ayrıca, Türk vatandaşlarını da ziyaret eden ekipler, ailelerin kurdukları sobaları da inceleyerek, gördükleri eksiklikleri anlattı. Çalışmalar hakkında konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Eroğlu, “Şube müdürlüğümüz olarak 4 yıldır Sıcak Yuvam Projemizi yürütmekteyiz. Kış mevsiminin başlaması ile beraber özellikle Eskişehir Bağları bölgesinde vatandaşlarımızın soba kullanımının yoğun olduğu Osmanlı ve Danışment Gazi ve Selçuklu mahallelerinde çalışma arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza sobayı doğru kullanma yöntemlerini içeren broşürler dağıtmaktayız. Vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ederek kullandığı sobaları yerinde görerek kendilerine bilgiler vermekteyiz. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizde çok sayıda Suriyeli yaşaması sebebiyle Kayseri Müftülüğü ile hazırladığımız Arapça broşürler bilgiler verdik. Suriyeli misafirlerimizi de sokakta, parkta ve iş yerlerinde ziyaret ederek kendilerine tercüman vasıtasıyla karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgiler veriyoruz” diye konuştu.

İHA