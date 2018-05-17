SURİYELİLERLE MUTLUYUZ *Vali Kamçı, “ Kayserililer Suriyeliler’e birlikte yaşamaktan muzdarip değil, aralarında ciddi bir sorun da çıkmıyor, çok şükür. Sorun çıkaran Suriyelileri de hemen şehir dışındaki kamplara gönderiyoruz” dedi.

*Kayseri’de yaşayan 74 bin Suriyeli’ye, aylık para yardımı, yiyecek, giyecek, ilaç, kömür ve benzeri yardımlarla birliktde yılda ortalama 46 milyon liralık ödeme yapılıyor. Bunun 40,5 milyon lirası nakit yaklaşık 5,5 milyon lirası da ayni olarak ödeniyor.



Kayseri Valisi Kamçı’nın verdiği bilgilere göre, Kayseri’de 74 bin Suriyeli yayşıyor ve bunlardan 21 binine kişi başı 130 tl (daha sonra artırılmış) ve toplamda aylık 2 milyon 730 bin lira ödeniyor. Bunun yanısıra değişik kurumlar adı altında da aylık 650 bin liraya yakın destek sağlanıyor. Bununla beraber aylık Suriyeliler için ödenen toplam miktar 3 milyon 380 bin tl ye ulaşıyor. Ayrıca Suriyeler için bugüne kadar 18 bin 300 lira da ilaç parası ödenmiş. Kayseri’de yaşayan 74 bin Suriyeli için yılda toplam 40 milyon 500 bn lira ödeme yapılıyor, yılda ortalama 4 milyon liralık kömür desteğinin yanısıra, Kayserili hayırseverlerin yaptığ, 2-3 milyon lirayı bulan bağış ve yardımlarla da yıllık ayrıca 6 -7 milyon lira daha destek sağlanmış oluyor. Suriyelilere yapılan nakdi ve ayni yardımlar toplandığında yıllık yaklaşık 46-47 milyon liraya ulaşıyor. Tüm bu harcamalarda Kayseri’de yaşayan 74 bin Suriyeli için verilen ücretsiz sağlık hizmetlerinin bedeli dahil değil.

KİMSE SURİYELİLER’DEN MUZDARİP DEĞİL

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yaptığı açıklamada Kayseri’de yaşayan Suriyelilerden genel manada bir memnuniyetsizlik olmadığını hatırlatarak, “ Kayserili vatandaşlarımız, Suriyelilerle birlikte yaşamaktan muzdarip değiller. Yani birlikte yaşıyor olmaktan dolayı bir rahatsızlık yok. Zaten yıl itibariyle baktığımızda Türklerle, Suriyeliler arasında ciddi bir kavga vs. de olmuyor. Bu memnuniyet verici. Bu arada hemen şunu söyleyelim ki, ciddi manada sıkıntı yaratanlar olduğunda hemen onları Kayseri dışındaki rehabilite kamplarına gönderiyoruz. Bu manada çok olmasa da gönderilen belli sayıda Suriyeli var” dedi.

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