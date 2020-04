Tabip Odası Başkanı Per’den Kayserili Yöneticilere Çağrı

Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Başkan Hüseyin Per, koronavirüs salgını ile ilgili Kayseri’de ki son durum hakkında bilgiler verdi. Kovid-19 virüsünü kapan- şüpheli olarak üniversite ve şehir hastanelerinde 550-600 civarında hastanın tedavi altında olduğu ifade ederek, “Testi pozitif çıkan tedavi görenler arasında 25 civarında sağlık personelimiz var. Bunlardan 9 tanesi doktor. Toplam vefat sayısı 30’a yakın. Her iki hastanenin yoğun bakımında yatan hasta sayısı 60 civarında ve bunlardan 20 kişi solunum cihazına bağlı” dedi.



Başkan Per, Türkiye genelinde açıklanan son rakamların umut verici olduğunu ifade ederek, “Sağlık Bakanlığımız çok güzel tedbirler alarak bu işi yürütüyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Ancak planlamada bazen yanlışlar yapılıyor. Mesela Kayseri’de bütün hastaneleri pandemi hastanesi ya da polikliniği ilan etmek bence yanlış. Bir hastane belirlersiniz orada bu işler yürütülür. Diğer hastaneler de normal işlemler devam eder” dedi.

HASTANELER MARKETLERDEN DAHA TEMİZ



Başkan Hüseyin Per, hastanelerin temizliğine çok dikkat edildiğini belirtilerek , “Özellikle kronik hastalığı bulunanlar hastanelere gitmiyor. Korkmasınlar. Hastaneye gitsinler. Hastanelerimiz marketlerden daha temizdir. Hastaneye gidemediği için evinde vefat eden kronik hastalığı olan vatandaşlarımız oluyor” dedi.



Başkan Hüseyin Per, hastanelerin temizliğine çok dikkat edildiğini belirtilerek , “Özellikle kronik hastalığı bulunanlar hastanelere gitmiyor. Korkmasınlar. Hastaneye gitsinler. Hastanelerimiz marketlerden daha temizdir. Hastaneye gidemediği için evinde vefat eden kronik hastalığı olan vatandaşlarımız oluyor” dedi. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “İlk başlarda her gün saat 21.00 ‘da sağlıkçılarımızı alkışladık destek verdik. Bu çok güzel hareketti. Şimdi bende sahada her zaman yanımızda olan destek veren Kayseri’yi yöneten Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Rektörlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mübarek Ramazan ayındayız. Hastanelere giderek oradaki sağlık çalışanlarımızla birlikte sosyal mesafeyi koruyarak iftar yapabilirler. Bence çok iyi olur. Çalışanlarımıza moral olur diye düşünüyorum” diye konuştu.