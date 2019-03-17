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Tabipler Odası’ndan Bluport’a ödül

Tabipler Odası’nın, Doktor Fikret Hacıosman anısına düzenlediği “Hekimin Görünmeyen Emeği” başlıklı kısa film yarışmasında Bluport Reklam ajansı, yarışma kapsamında hazırladığı “Poşet” isimli kısa filmle ödül aldı.

Tabipler Odası’ndan Bluport’a ödül

Geçtiğimiz yıl kendi hastası tarafından öldürülen Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman anısına kısa film yarışması düzenlendi. İstanbul Tabipler Odası’nın, “Hekimin Görünmeyen Emeği” başlığıyla düzenlediği yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

Hekimliğin görünmeyen değerine vurgu yapmak ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmada ödül alanlar arasında, “Bluport Reklam Ajansı” da vardı. İstanbul, Hannover ve Duisburg’da şubeleri bulunan Kayseri merkezli ajansın, yarışma kapsamında hazırladığı “Poşet” isimli kısa film, jüri tarafından tam not aldı.

Ajans yönetmeni Zafer Geyikçi yarışmayla alakalı, “Bu filmin yapım süreci bizim için zordu. Çünkü Kayseri’de böyle bir çalışma hazırlamak çok kolay değildi. Fakat başta ailem ve çalıştığım Bluport Reklam Ajansı’nın destekleriyle ortaya bu işi çıkarmak hepimizi sevindirdi. Dileriz, gerçekten farkındalık sağlar. Bizler Bluport Reklam Ajansı olarak ilk ödülümüzü böyle faydalı bir yarışmadan aldığımız için çok mutluyuz. Toplumumuza fayda sağlayacağına inandığımız çalışmalar yapmaya devam edecek ve güzel işlerin çorbasına tuzumuzu atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Program, kapanış konuşması ile sonra erdi. 

Haber: Ekrem Nazlı

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