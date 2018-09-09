TAD yönetimi belirlendi

3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmakta olan '21. Ulusal Astronomi Kongresi”nde' Türk Astronomi derneğinin yeni yönetimi belirlendi. Dernek Başkanlığına Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama Araştırma ve Merkezi (UZAYBİMER) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük seçildi. Türk Astronomi Derneği yeni yönetim kurulu şöyle oluştu;

Prof.Dr. İbrahim Küçük, Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli, Doç. Dr. Nazım Aksaker, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aliş, Dr. Tuba İkiz.

