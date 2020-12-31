TALAS ANAYURT TRAMVAY HATTI PROJESİNİN İHALESİ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ihaleye Yapıray Demiryolu İnşaat Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., Gülermak Ağır San. İnş ve Taah. A.Ş. ile YDA İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ortaklığı, Kolin İnşaat Turizm sanayi ve Tic. A.Ş., Unitek İnş. San. Ve. Tic. Aş. İle Tur İnş. Hafr. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ortaklığı, Açılım İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Elron İnşaat Taah. Ve Tic. A.Ş. firmaları katıldı.

İhalenin komisyon başkanlığını Raylı Sistem Yapım Şube Müdürü Mehmet Tuna yaparken, komisyon üyeliklerinde ise inşaat mühendisi Mehmet Beydilli, inşaat mühendisi Naci Büyükbaş, Elektrik Elektronik Mühendisi Ahmet Yemlihalıoğlu ve Mali Üye Mustafa Kavi yer aldı.

İhale Komisyon Başkanı Mehmet Tuna, ihale öncesi yaptığı açıklamada, “Kayseri Kent içi Raylı Sistem 5. Etap Çalışması Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile bağlantılı olacak şekilde Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5.52 kilometre uzunluğunda bir güzergah için ihale yapıyoruz. Firmalarımızı teklife davet ettik, firmalar tekliflerini sundular. 30 Aralık saat 14.00 itibariyle 6 firma dosya teslim etti. Dosyaları şekil yönünden inceleyip, ön inceleme ile teklifler ve teminatları da gözden geçirerek, ayrıntılı incelemek üzere oturumu kapatacağız. Yapılan incelemeyi yazılı olarak firmalar ile paylaşacağız. Kazanacak firmamıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Yapılan ihalenin hayırlı olması dileğinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşımı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Talas’ımızdan 5.5 kilometrelik Şehit Furkan Doğan Yurdu’na kadar olan yeni bir hattın ihalesini 6 firmanın katılımı ile yaptık. Belsin Anafartalar hattıyla birlikte Talas-Furkan Doğan hattının da hayata geçirilmesiyle şehrin dört bir yanı demir ağlarla ulaşım ağına dahil edilmiş olacak. Belsin Anafartalar ve Talas Anayurt projelerinin hizmete alınmasıyla birlikte raylı sistem hattı 48 kilometreye ulaşacak. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.