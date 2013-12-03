Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, 2014 Mart ayında yapılacak olan seçimlerde aday adayı olduğunu belirterek, “Rıfat Yıldırım kesinlikle 10 aday arkadaşı ile yarışmıyor. Rıfat Yıldırım kendisi ile yarışıyor” dedi.

“Bardağın hep dolu tarafına bakarım. Partimiz başarı istiyor, Talas başarılı mı? Rıfat Yıldırım’ın kamuoyu desteğinde bir sıkıntısı var mı? Yok. Bu çalışmayı ve bu başarıyı benim teşkilatım yerinde görüyor. Halkın tepkisini ve yaklaşımlarını yerinde görüyor. Bütün bu artı kriterlerle bakıldığında bütün bu çalışmalarımızı bütün gönüldaşlarımız görüyor. O zaman hakkaniyetli ve vicdani davranmak vardır” diyen Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, “Niye 11 aday olduğunu aday olan arkadaşlara sormak lazım. Onlara bir şey demem. Allah’ın razı olmadığı bir fiil vardır. Ne diyor iki cihanın sevgilisi, ‘Emekte alın teri kurumadan karşılığını verin’ diyor. Peygamberin razı olmadığına Allah razı olmaz. Bizler cüzi irademizle ülkenin kaderine, gidişatına yön vermeye çalışanların çok ağır veballeri olduğunu unutmamalıyız. O nedenle kamu vicdanını yaralayacak bir uygulama olacağını ben düşünmüyorum. Asla ve asla mahkeme kadının mülkü değildir. Bunu bir makam, koltuk vesaire hiç böyle düşünmemek lazım. Bize görev nasip olursa bir 5 yıl daha yapacağız. 10 yılda nereye gelmiş olan bir Talas’ı 5 yıl sonra Mardin’den daha iyi bir, Safranbolu’dan daha iyi bir turizm şehri olduğunu göreceğiz” dedi.

Başkan Yıldırım, “Eko turizme hiç girmedik, hava sporlarına girmedik kültürel çalışmalara girmedik. Şimdi tam bir modern kültür ve turizm şehri olacak bir Talas bu ivmeyle de devam ettirilebilir. Partimiz aday etse de seçileceğimizin toplumsal karşılığında hiçbir sıkıntımız yok. Ama her şey nasiptir. Biz kadere inanan insanlarız. Kıymetli emeklerin ortaya gelmesi partimizin temel prensibi. Şehirleri marka şehir yapmak AK Parti’nin temel prensibiydi. Biz Talas’ı marka şehir yaptık. Hep ‘Biz’ diye konuşmak benim yaşam felsefemdir. Rıfat Yıldırım 10 yılda 5 gün izin yaptım. 3 gün geçen yıl, 2 gün bu yıl” ifadesinde bulunarak şu şekilde konuştu:

“Bütün bu çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarım başta olmak üzere, gönüldaşlarımız, milletvekillerimiz, Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, metropolde Bekir ağabey ve Memduh Başkanımız olmak üzere, ben her kimi, vilayetimizin, kaymakamlığımızın şehrin gelişmesine katkıda bulunanlardan Allah razı olsun. Özellikle aileme teşekkür ediyorum. Bu görevlerdeki insanların ailesinin fedakarlığının karşılığı yoktur. O açıdan bizler hizmet için varız. AK Parti’nin misyonu gereği hizmet ettik. Ben şahsen önce AK Parti ilçe teşkilatına gidip istişare ettikten sonra aday adaylığımı açıkladım. Arkadaşlar benden dolayı bir sıkıntı var mı? Benim aday olmam halinde bir sıkıntı yaşar mısınız? Diye açık açık konuştuk. ‘Yok başkanım’ dediler. Ondan sonra yola çıktık. Aday adayı arkadaşlarımız da yola çıktı kendi düşüncelerini ifade ettiler. Demokrasinin gereği budur. Ama şuna dikkat etmek lazım. AK Parti’nin ve Genel Başkanımızın çizdiği misyona biz halel getirecek bir icraat yapmadık. Bu sayının kaç olduğu da önemli değildir. Bu sayının sonuçta Rıfat Yıldırım kesinlikle ve kesinlikle 10 aday adayı arkadaşı ile yarışmıyor. Rıfat Yıldırım kendisi ile yarışıyor. Rıfat Yıldırım’ın yapması gereken bu. 10 yıldır yaptığı ve neticesi ortada. Yani biz kendimizi ifade ve ispat edecek değiliz. Allah hakkımızda hayırlısını versin.”