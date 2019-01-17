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TALAS ŞEHRİN VİTRİNİ OLACAK

Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın, bugüne kadar kazandığı bilgi birikim ve deneyimlerini Talas için değerlendireceğini belirterek, “Hedefimiz Talas’ı Kayseri’mizin vitrini haline getirmektir” dedi.

TALAS ŞEHRİN VİTRİNİ OLACAK
“İNSAN ODAKLI”
Başkan adayı Mustafa Yalçın 31 Mart seçimlerinde Talas’ta zaferle çıkacaklarını vurgulayarak, "Hizmet ederken her şeyin insan odaklı olmasına dikkat edeceğiz. Zira düsturumuz insanı yaşat ki, şehir yaşasın” dedi.

KÜLTÜR VE SANAT AĞIRLIKLI
Mustafa Yalçın, “Talas’ın derin tarih birikimini su yüzüne çıkarıp bunu günümüz kültür ve sanat adımlarıyla da pekiştirerek milli değerlerimizle örtüşen güzel hizmetler yapacağız. Talas’ı her şeyi ile şehrimizin vitrini haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de en büyük desteği 31 Mart’ta Talaslı hemşehrilerimizden bekliyoruz” diye konuştu.

 

İlter SAĞIRSOY

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