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TALAS VE KOCASİNAN’DAN SES YOK

Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu’nun  Erdoğan’ın uyarısına rağmen iki makam aracıyla “görevini sürdürmeye devam etmesine” ilişkin haberimize dair hala hiçbir açıklama gelmezken Palancıoğlu’nun suskunluğu devam ediyor.

TALAS VE KOCASİNAN’DAN SES YOK

Aynı şekilde Kocasinan’daki 14 katlı bir binanın kayma eğilimli olduğunu şikayet eden bina sahibinin şikayeti yönünde bina kullanım ruhsatının Dedeoğlu İnşaata nasıl verildiğine dair de Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar suskunluğunu sürdürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun iki makam aracı kullandığı ve Erdoğan’ın “gösterişten uzak durun” talimatına aykırı davrandığı yönündeki haberimize karşılık hiçbir açıklama yapılmadı. Erdoğan’ın uyarılarının da kulak ardı edildiği bu keyfi uygulamaya karşın Palancıoğlu’nun hala bir yanıt vermemesi de kamuoyu tarafından Ak Parti’den aday gösterilmeyeceği için bundan sonrasında hiçbir şeyi umursamadığı yönünde yorumlanıyor. 
Kocasinan Belediyesi’ne uzmanlarca kaymaya meyilli olduğu yönünde açıklamalar yapılan ve duvarları çatlayan binaya nasıl ruhsat verildiğini soran ve binaya dayanıklılık testi yapılmasını isteyen bina sahibine dalga geçercesine yanıt veren Kocasinan Belediyesi şaşırtmaya devam ediyor. 14 katlı binada vatandaşlar oturmaya devam ederken bina kullanım izni belgesinin nasıl verildiğini ve bunun bir kere daha araştırılmasını isteyen bina sahibinin bu isteğine ise hiç yanıt verilmemişti.
 

İlter SAĞIRSOY

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t 3 saat önce

böyle saltanat sürenleri başımızda istemiyoruz bize iş yapan çalışkan belediye başkanlarını istiyoruz

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