“Taleplerimizin karşılık bulması memnun etti”

Vergi indirimlerini zamanında yapılan bir uygulama olduğu söyleyen Başkan Büyüksimitci, “Mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam yoğun sektörlerde yapılan vergi indirimleri, bu sektörlerde yaşanan tıkanıklığı gidermesi ve piyasaların rahatlaması bakımından tam zamanında yapılmış bir uygulamadır. İş dünyasının bu yönde hem talepleri vardı, hem de beklentileri vardı. Taleplerimizin karşılık bulması bizleri ziyadesi ile memnun etti” şeklinde konuştu.



Vergi indirimlerini hükümetin reel sektörün yanında olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiren Başkan Büyüksimitci, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında özel sektörümüz hükümetin yanında olduğunu gösterdi ve kampanyaya çok ciddi destek verdi. Şimdide Sayın Bakanımız yaptığı açıklamalarla özel sektörün yanında olduklarını bizlere gösterdi. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kamu-özel sektör birlikte çalışır, istişare ve ortak akılla hareket edersek başaramayacağımız iş yoktur” şeklinde konuştu.



Alınan kararların enflasyonla mücadeleye de olumlu yansıyacağını belirten Büyüksimitci, piyasaların canlanmasının ekonomik büyümeyi beraberinde getireceğini, piyasalarında oturması ile enflasyonunda düşüş trendine geçeceğini söyledi.



Başkan Büyüksimitci, özel sektöre destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’da teşekkür ederek, vergi indirimlerinin tüm sektörlere hayırlı olması temennisinde bulundu.



Haber: Fatih Bar