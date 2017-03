“TAM KADRO ADAYIZ”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, geçici hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında göreve geldikleri günden itibaren yapılan hizmetler hakkında bilgiler vererek, “Bilindiği üzere Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak 4 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurulunda sanayicilerimizin yüksek takdirleri ile tarafımıza önemli bir görev verilmiştir. Yapılan bu genel kurulda, yıllar sonra ilk kez açık, şeffaf, hiçbir etki altında kalmadan ve herkese örnek olacak şekilde, en önemlisi de sanayicilerimizin önüne konulan sandık aracılığı ile bir seçim gerçekleştirildi. Genel Kurul Üyelerimizin bize vermiş olduğu bu asil görevin, şerefini ve onurunu taşımanın sorumluluğu, inancı ve heyecanı ile bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Hepinizin bildiği üzere görev bir emanettir. Göreve geldiğimiz andan itibaren kurumsallaşmanın bir gereği olarak, üyelerimize kaliteli, verimli ve en kısa sürede hizmet sunmak için bölge müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin çalışmaları tek tek gözden geçirilmiştir. Gerekli görülenlerin rehabilitesi yoluna gidilmiş, daha verimli hale getirilmeleri sağlanmıştır. Daha sonra Stratejik Çalışma Planı, İSO, Çalışma Talimatları Hazırlanması, Tek Düzen Muhasebe Hesabı gibi çalışmalar tamamlanmıştır. Beyaz Masa Çözüm Merkezi adı altında yeni bir birim oluşturulmuştur. Üyelerimizi ilgilendiren her konuda hızlı bir bilgilendirme ağı kurulmuştur. WhatsApp Bilgilendirme ve İhbar Hattı, Facebook, Twıtter, Instagram, 3 dilde Web sayfası gibi araçlarla, doğrudan etkili iletişim kanalları devreye alınmıştır. Nöbet uygulaması sistemi ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin haftada 1 gün Bölge Müdürlüğümüzde görev de bulunmaları sağlanmıştır. Daha önceden kurumda hiç olmayan bütün bu uygulamalar sayesinde; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerimize 24 saat hizmet veren bir mekanizma haline getirilmiştir. Göreve gelirken beyan ettiğimiz ‘OSB’yi sahiplenmeye değil, sahiplerine hizmet etme’ İnancından hareketle belli bir plan dahilinde sektörel toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bizzat işletmelerimize gidilerek sanayici buluşmaları tertip edilmiş, yürütülmekte olan çalışmalar hakkında güncel bilgiler sunulmuş, istek ve beklentiler ortaklaşa değerlendirilmiştir. Bu talepler, ilgili bakanlıklarımıza rapor haline getirilmiş olup sonuçları takip edilmektedir. Dönemimiz içerisinde uygulamaya dönük projeler verimlilik esasına göre tek tek ele alınmış, sadece ilimiz değil, ülkemizde bulunan 300 civarındaki OSB’lere de model olacak şekilde ‘Yeni İtfaiye Binası, İtfaiye Filosu ve Kadrosunun Güçlendirilmesi’ sağlanmıştır. OSB sınırları içerisinde en uzak noktaya ulaşma süresi dünya standartları ile aynı sevide olup, 5 dakika 30 saniye kadar indirilmiştir. Daha önceki yönetiminden devralınan kapasiteye ilave olarak dönemimizde planlamaya alınan 32.4 MWp’lık GES santrali çalışmaları tamamlanmıştır. Kayseri OSB’nin hayatiyetini sağlamak için atar damar durumunda sayılan bu proje ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne sürekli gelir getirici bir kaynak kazandırılmıştır. Bu kapasitenin tamamının Mart ayı sonuna kadar devreye alınması hedeflenmiştir. Dönemimizde kısa sürede yapılan ek tesisler ile toplam kapasite 51 MWp’ye ulaşmıştır. Yine, fonksiyonunu kaybetmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Melikgazi Kaymakamlığı ve Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından; ‘riskli bina’ olduğu ve ‘riskli yapının 90 gün içerisinde yıktırılması’ şeklinde tarafımıza iletilen yazılara istinaden; Kayseri OSB sanayicisine günümüz koşullarında daha uygun ortamda hizmet verecek, modern ve örnek bir hizmet binası inşasına başlanılmış olup, binanın 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmıştır. Yapımı devam eden hizmet binasında, mevcut birimlerin yanı sıra, içerisinde sektörel toplantıların yapılabileceği mekanlar, 600 kişilik konferans salonu, endüstriyel tasarım merkezi gibi önemli fonksiyonları bünyesinde barındırarak, bizzat asıl sahiplerine hizmet eden bir merkez olarak kullanılacaktır. Selimiye Camii’nden esinlenerek projelendirilen Kayseri’nin en büyük, ülke genelinde ise 8’inci sırada yer alan Yeni Caminin inşaatına halen devam edilmekte olup, 2017 yılı içerisinde ibadete açılması planlanmaktadır. OSB Merkez Eski Camii’nde ibadete açıldığı günden bugüne kadar ilk kez en kapsamlı yenileme çalışması tamamlanmıştır. Elektrik, su, doğal gaz, kavşak düzenleme, bariyer ve tüm altyapı çalışmaları titizlikle yerine getirilmektedir. Bölgemiz genelinde 170 bin ton asfalt kaplaması ile 50 kilometrelik yol yenileme çalışması tamamlanmıştır. 5 bin metrelik içme ve kullanma suyu şebeke hattı tamamen yenilenmiştir. Bölgemizin güney kesiminde 6 bin 322 metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri yapılmıştır. Bütün bu altyapı çalışmaları ile altyapı sorunu olmayan OSB’ler arasında ilk sıralarda yer almaktayız. 7. Cadde üzerinde 200 araç kapasiteli tır parkı hizmete girmiştir. 15 Temmuz Şehitler Parkı, Ömer Halisdemir, Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit adına yaptırılan park çalışmaları tamamlanmıştır.Yeşillendirme, çevre temizliği gibi rutin çalışmalara özenle devam edilmektedir. Çim alanlarımız 200 bin metrekareye ulaşmıştır. Sanayimizin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla; Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde açılan Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi’nin atölye ve laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, eğitim - öğretimin kaliteli bir şekilde yürütülmesi için gereken katkı ve personel desteği sağlanmıştır. Okulun 750 kişilik spor salonu ve öğrenci yurdu kullanıma hazır hale getirilmiştir. Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, yaptığı çalışmalar ile bölgede faaliyet gösteren firmaların tasarım ihtiyaçlarını, maksimum seviyede karşılamaktadır. Kayseri sanayisinde katma değerin arttırılmasına katkı sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdüren merkezimizin firmalar için yapmış olduğu çalışmalar çeşitli fuarlarda sergilenmektedir. Bu sayede geçmişte atıl vaziyette ve hiçbir aktivitesi olmayan bu merkez, alınan ilave tedbirler sayesinde hak ettiği seviyeye getirilmiştir. Bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin 24 saat güvenliğinin sağlanması için Kamera Görüntü Yönetim Sistemi devreye alınmıştır. (MOBESE) 198 adet güvenlik kamerası 38 noktaya yerleştirilmiş ve 9 noktaya Plaka Tanıma Sistemi kurulması sayesinde bölgemiz genelinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Kayseri OSB fiber altyapısı kullanılarak Elektrik-Doğalgaz sistemimizi izleyen SCADA sistemi daha işlevsel hale getirilmiştir. Sanayimiz için ihtiyaç duyulan; Ar-Ge - UR-GE - İnovasyon, Girişimcilik - Genişletilmiş sektörel toplantılar, dış ticaret - finans - muhasebe ve mali analiz - kurumsallaşma, enerji verimliliği - tasarım - satın alma teknikleri - hibe-destek ve teşvik gibi konferans ve seminerler düzenlenmiştir. Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, Erciyes Teknopark, KOSGEB, Türk Telekom gibi kurum ve kuruluşlarla ‘Kayseri Sanayisi İçin Güç Birliği ‘, ‘Ar-Ge - İnovasyon’, ‘Teknoloji İşbirliği’, ‘Erciyes Teknopark Sanayi Buluşmaları’, ‘Ar-Ge - Sanayi Akademi Buluşmaları’, tertip edilmiştir. Son olarak ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısı’ gibi önemli organizasyonlar bizzat tertip edilmiş ve bütün bu konulara başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun dikkatlerinin çekilmesi sağlanmıştır. Ülke içi ve dışında mağdur durumda olanlara yardım elini uzatmak suretiyle sosyal sorumluluk projelerine, değerli sanayicilerimizle birlikte imkanlar ölçüsünde katkıda bulunulmuş ve bu yardımlar, Türk Kızılayı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Kayseri OSB'ye ait muhtelif arsaların basına açık, şeffaf, katılımcı ve örnek ihale usulü ile gerçekleştirilmesi, bu sayede arsaların gerçek (reel) değerine ulaşması ve daha önceki uygulamalara göre Açık Teklif Usulü İhale yöntemi ile kamuoyu, bankalar ve eksperler nezdinde itibar kazanması sağlanmıştır. Yine dönemimizde; 183 adet Yapı Ruhsatı, 116 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, 21 adet de İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir. Yapılan tüm çalışma ve yatırımlarda çeşitli devlet teşviklerinden yararlanılmış ve sanayicimizin emanetine karşı gerekli hassasiyet gösterilmiştir. 40 yıllık OSB tarihinde ilk kez ‘Kayseri OSB Marka’ adı altında 3 aylık derginin 5. sayısı yayınlanmıştır. Sanayicimizin bilgilendirilmesi amacı ile çeşitli konularda kitapçıklar hazırlanmış ve sanayicilerimize dağıtılmıştır. Kültürel hizmetler kapsamında, muhtelif yayınlar sanayicilerimize ve okurlarımıza dağıtılmıştır. Sanayimizin nitelikli ihtiyacının karşılanması amacıyla 750 öğrenci kapasiteli ikinci bir meslek lisesi kurulma çalışmaları devam etmektedir. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 112 Acil Sağlık İstasyonu kurulmasına dair mutabakata varılmıştır. 112 acil, Yangın İhbar ve Polis İmdat olmak üzere 3 ayrı acil durum bildirisini fabrikalarında bulunan buton yardımı ile ilgili merkezlere iletecektir. Kayseri OSB içerisinde sanayicilerimizin istifadelerine sunmak bir sosyal tesis yapımı planlanmıştır. Yeni yaklaşımlarla geliştirilmiş, firmalarımıza destek sağlayacak Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulacaktır. Sektörel kümelenme çalışmaları daha etkin ve verimli hale getirilecektir. OSB WEB TV ve OSB Radyo Kurulması projelerimiz arasında yer almaktadır. Bütün bu çalışmalar ve daha sonraki dönemde hedeflenen çalışmalar dikkate alındığında; Kayseri OSB Yönetim Kurulu olarak, tarafımıza gösterilen güvene layık olmak için, birçok yeni projeye imza atmak suretiyle sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize inanıyoruz. 2023 hedeflerini yakalamak, kalkınma ve gelişmemizi bundan daha yüksek seviyelere taşımak kaçınılmaz bir hal almıştır. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye’de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden hep birlikte güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün; yeni büyüme ve yeni başarı hikâyelerini yazma günüdür. Gün; kısır, boş, yersiz, gereksiz ve yarar getirmeyecek tartışmaları bir kenara bırakma günüdür. Kayseri Organize Sanayi Bölgesini, işin, liyakatin, birlikteliğin, kardeşliğin, üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi haline hep birlikte getireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Basın toplantısının ardından Başkan Nursaçan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gelen soru üzerine Güneş Enerji Sistemi (GES) hakkında bilgiler veren Nursaçan, “Ahmet Seferoğlu biz göreve geldiğimizde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin enerji danışmanıydı. Biz Ahmet Seferoğlu’nun enerji danışmanlığını iptal ettik. Şunu söylemek isterim, benim belgemle Organize Sanayi Bölgesi başkanlığım yokken 2014 yılında her insan gibi, her özgür vatandaş gibi güneş enerjisine müracaat yaptım. Bunun Ahmet Seferoğlu ile hiçbir alakası yoktur, tarihleri de paylaşacağım. Tarihleri paylaştıktan sonra da maksadı aşan söylemleri söyleyenlerin de hangi duruma düşeceğini yüce Kayseri kamuoyunun takdirine sunmak isterim. Biz 12 yıldır değişmeyen, parmakla seçilen yönetimin karşısına çıktık medeni, demokratik duruşumuzla demokrasi şöleninin yapılacağını Kayseri kamuoyuna söyledik. Karşımızdaki ekibi tanıyordunuz, küçümsenecek bir ekip değildi. Herkesin oradaki potansiyeli aşikardı. Ama Kayseri Organize’nin sahipleri bir karar verdi, ‘biz değişim istiyoruz’ dedi. O değişimin karşısına da benimle beraber tüm yönetim kurulu üyelerimizle beraber çıktık. Elhamdülillah o seçimi kazandık. Kayseri sanayicisinin önüne ilk defa sandığı getiren bir yönetim olduk. 2014 yılında seçim olmadı, 2014 yılında güneş enerjisi ile ilgili almışımdır, Ahmet Seferoğlu ile alakası uzaktan yakından yoktur. 2015 yılında Organize Sanayi Bölgesi’nde göreve geldim, Ahmet Seferoğlu’nu tanıdım. Ahmet Seferoğlu da babamızın oğlu değil. Kayseri Organize Sanayi yönetimi çiftlik de değil. Aldığımız teklifler yönetim huzurunda açıldı, kimler uygun teklif verdiyse, kimlere güvenilebiliyorsa yapılmıştır. Ahmet Seferoğlu adına şunu söyleyebilirim, yüzünün akıyla güneş enerjisi projemizi yapmıştır” diye konuştu.Yapılacak olan genel kurulda yönetim olarak tam kadro aday olduklarını ifade eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Yönetim olarak tam kadro adayım. Yeni çıkan adaylara hayırlı olsun deriz, demokrasiden kaçış yoktur. Milli iradeye herkes saygı duyacak ama daha önce aday çıkartılmıyordu. Onun da altını çizmek gerekiyor” dedi.Göreve geldikleri günden itibaren mucize gibi işler yaptıklarını kaydeden Nursaçan, “Yılsonu itibariyle 58 milyon çekimiz ve kasamız mevcuttur. Tabi Kayseri’de en çok konuşulan hadise şudur. Kayseri Organize Sanayi bölgesi kimsenin babasının malı değildir. Burası demokratik bir şekilde seçilmiş, Kayseri sanayisine hizmet veren bir kurumdur. Bugüne kadar 23 ayda mucize gibi olan değişim gözle görülmüştür. İtfaiye teşkilatımız yangın söndürmeye gittiğinde soğutma çalışmalarına gitmiyor. Bugün Türkiye’de 300 tane OSB var, bizim itfaiye teşkilatımız bunların içerisinde yüz ağartan bir teşkilat olmuştur. Eşe, dosta arsa peşkeş çekilmesi yaşanmamıştır. Arsa demokratik bir şekilde ihaleye çıkartılmıştır, bin 200 tane cefakar, vefakar sanayicimizin gerçek değerleri de çıkmıştır. Kayseri sanayicisinin 25 yıllık geleceğini garanti altına alan yatırım yaptık. Herkes bu şehrin huzurunu, geleceğini, ağzından çıkan lafı duyacak. Eğer bu yönetimin Kayseri’deki değişimi hazmedilemiyorsa onları Allah’a havale ediyorum. 58 milyonun üzerine 115 milyonu toplarsanız Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin nasıl yönetildiğini kamuoyunun yüksek vicdanına havale ediyorum” şeklinde konuştu.‘Fuar yapacağız’ dediklerinde herkesin sözde destek olduğunu ancak özde kimsenin olmadığını dile getiren Nursaçan, yönetim olarak fuar alanını yapacaklarını söyledi. Nursaçan, “Kayseri’ye fuar yapılacak. Konya’da 65 bin metrekare fuar alanı olacak, 13-14 fuar yapacak. Antep 10 fuar yapacak, işini bilen Kayserililer 3 fuar yapacak. Bu geminin içinde hep beraber yaşıyoruz. Kayseri mobilya sektöründe 1 numara. Şuanda Kayseri’de ‘biz fuar yapacağız’ dediğimizde sözde herkesin desteği var, ama özde göremiyorum. Ama biz bu yönetimle beraber temelini atacağız ve başlayacağız inşallah” dedi.