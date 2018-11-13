TAMER: “ÜLKÜCÜYÜM”

PENSİLVANYA’DA FOTOĞRAFI VAR
Kamuoyunda “Sağlık Torba Yasası" olarak bilinen kanun teklifinde yer alan 5. Madde görüşmeleri olaylı geçmişti. Açığa alınan doktorların Sosyal Güvenlik Kurumu ile çalışan hastanelerde görev yapmasının önünü tamamen kapatan kanun değişikliğinin görüşülmesi sırasında çıkan tartışmada CHP İstanbul milletvekili Dr. Ali Şeker, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer’i ağır bir dille suçladı. Şeker, “FETÖ ile mücadele adına yapılan bu düzenlemeyi hazırlayan Pensilvanya’da terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile omuz omuza yapışık fotoğrafı olan kişi. Bu bizim aklımızla dalga geçmektir” dedi. Şeker, bu sözleri söylerken elinde İsmail Tamer’in Fetullah Gülen ile toplu halde çekilmiş fotoğrafını komisyon üyesi diğer milletvekillerine gösterdi.
“BEN DİREKT ORAYA GİTMEDİM”
AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, “O fotoğrafla ilgili olarak, ben direkt oraya gitmedim” dedi. CHP Milletvekili Atila Sertel, “Yandan gittin, yandan, götürdüler seni” ifadelerini kullandı. İsmail Tamer ise "Ben adamı tanımam, bilmem. Hiçbir dönemde işte, tanırlar, beni tanıyanlar bilir. Benim bunlarla hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır” dedi.
DÖRT TEKER, DÖRT FETÖCÜ
Komisyon görüşmelerinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise "İsmail Tamer'in neyi var? Biz çok yakın oturduk yıllarca onunla. Bir talihsizliği var dört tekerli bir arabayla Kayseri'ye her perşembe akşamı giderdi. Dört FETÖCÜ ile" dedi.
“ÜLKÜCÜYÜM VAR MI DİYECEĞİN”
Olaylar üzerine Kayseri Deniz Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz’in sorularını yanıtlayan Kayseri AK Parti milletvekili İsmail Tamer'in cevabı ise “Bana FETÖ’cü dediler. Ben de ispat etmezsen şerefsizsin, benim alnım ak yüzüm açık, ben ülkücüyüm var mı diyeceğin, bana hayatta yakışmaz bununla gelmeyin bana dedim” şeklinde oldu.
Kamuoyunda “Sağlık Torba Yasası" olarak bilinen kanun teklifinde yer alan 5. Madde görüşmeleri olaylı geçmişti. Açığa alınan doktorların Sosyal Güvenlik Kurumu ile çalışan hastanelerde görev yapmasının önünü tamamen kapatan kanun değişikliğinin görüşülmesi sırasında çıkan tartışmada CHP İstanbul milletvekili Dr. Ali Şeker, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer’i ağır bir dille suçladı. Şeker, “FETÖ ile mücadele adına yapılan bu düzenlemeyi hazırlayan Pensilvanya’da terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile omuz omuza yapışık fotoğrafı olan kişi. Bu bizim aklımızla dalga geçmektir” dedi. Şeker, bu sözleri söylerken elinde İsmail Tamer’in Fetullah Gülen ile toplu halde çekilmiş fotoğrafını komisyon üyesi diğer milletvekillerine gösterdi.
“BEN DİREKT ORAYA GİTMEDİM”
AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, “O fotoğrafla ilgili olarak, ben direkt oraya gitmedim” dedi. CHP Milletvekili Atila Sertel, “Yandan gittin, yandan, götürdüler seni” ifadelerini kullandı. İsmail Tamer ise "Ben adamı tanımam, bilmem. Hiçbir dönemde işte, tanırlar, beni tanıyanlar bilir. Benim bunlarla hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır” dedi.
DÖRT TEKER, DÖRT FETÖCÜ
Komisyon görüşmelerinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise "İsmail Tamer'in neyi var? Biz çok yakın oturduk yıllarca onunla. Bir talihsizliği var dört tekerli bir arabayla Kayseri'ye her perşembe akşamı giderdi. Dört FETÖCÜ ile" dedi.
“ÜLKÜCÜYÜM VAR MI DİYECEĞİN”
Olaylar üzerine Kayseri Deniz Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz’in sorularını yanıtlayan Kayseri AK Parti milletvekili İsmail Tamer'in cevabı ise “Bana FETÖ’cü dediler. Ben de ispat etmezsen şerefsizsin, benim alnım ak yüzüm açık, ben ülkücüyüm var mı diyeceğin, bana hayatta yakışmaz bununla gelmeyin bana dedim” şeklinde oldu.
Haber Merkezi