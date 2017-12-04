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Taner Yıldız, gençlerle buluştu!

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde gençlerle bir araya geldi. Yıldız, insanların ilişkilerinin daha mekanik hale geldiği ortamda yaşandığına dikkat çekerek, “Dindarlaşmanın İslamlaşmak anlamına gelmediği bir dünyada yaşıyoruz” dedi.

Taner Yıldız, gençlerle buluştu!
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde, Şehit Furkan Doğan Yurdu ve Kübra Kız Konukevi’ndeki öğrencilerle bir araya gelen Eski Bakan Taner Yıldız, kendi hayatından örnekler vererek bazı tavsiyelerde bulundu.
Şu anki toplumu değerlendiren Yıldız ‘İnsani ilişkilerin daha mekanik hale geldiği ortamdayız. Kasaptan borç alınırdı, şimdi kasabın adı bilinmiyor, tanınmıyor. Yani her birimizin ilişkilerinin daha insani değil, daha bireysel, daha mekanik hale geldiği bir ortamdayız. Bu nerelere kadar savrulabilir? Dindarlaşmanın İslamlaşmak anlamına gelmediği bir dünyada yaşıyoruz. Bireyselliğin ön planda bulunduğu yani sizin kendinize oluşturduğunuz fırsatı en iyi nasıl değerlendirebileceğiniz öğretiliyor. O yüzden bizim çok daha dikkatli eğitim ve öğretim seviyesinden geçmemiz gerekiyor” dedi.

Kitap okumanın önemi
 Yıldız, kitap okumanın önemine de dikkat çekerek; “Kitap okumayan bir zihin üretken olamaz. Televizyon izlemek beyin açısından ucuz bir faaliyettir. Önceki yıl 23 milyon adet kitap basıldı ders kitapları haricinde Türkiye ‘de. Nüfusu Türkiye‘nin iki katından biraz fazla olan Japonya’da 1 yılda 4.2 milyar adet kitap basıldı. Gidin Japonya’da bakın eğer birinin elinde kitap yoksa ki yüzde 90’ında  vardır, mutlaka çantasındadır.” dedi.
Dinimiz ve değerlerimizle uğraşıldığını da aktaran Eski Bakan Yıldız sohbetini şöyle tamamladı;
“Algının gerçekten farklı olduğu bir dünyadayız. İstismarların çok fazla yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Her türlü kavram başta dinimiz olmak üzere DAEŞ tarafından istismar ediliyor. FETÖ terör örgütü her türlü değerleri istismar ediyor. Yani her şey istismar aracı haline gelmiş. O yüzden bunları doğru bir şekilde kalıplara koyup, içi boşalan kavramların doğru bir şekilde doldurulup kullanılması lazım. Bunu da siz gençliğimizle beraber yapacağız.”
Program, soru cevap şeklinde devam ederken, programın sonunda Yıldız ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi. Söyleşiyi İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş ile şube ve yurt yöneticileri de gençlerle birlikte izlediler.

Haber: Furkan Yılmaz
 
 
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