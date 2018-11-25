​Tarihi Halı Motifleri Gün Yüzüne Çıkarılıyor

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı boyunca çalışılacak olan ‘Düğümlerin Düğünü' adlı projeyle Yahyalı ve Bünyan halılarındaki, dokunmadığı için tarihe karışan motifleri geleceğe taşıyor. Motifler minyatür halıların yanı sıra, Seramik ve Cam Atölyelerinde objelere, Giyim Atölyesinde kıyafetlere, El Sanatları Atölyesinde kitreden yapılan bebeklerin üzerindeki giysilere, nakış atölyesinde çeşitli ürünlerde kullanılacak desenlere dönüşüyor.







Çalışmayla ilgili bilgi veren Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Başyardımcısı Sibel Doğan, projeyle amaçlarının halılardaki desenleri arşivlemek ve bundan sonraki nesillere taşımak olduğunu söyledi. Doğan, çalışma sürecine dair şunları söyledi:

"Önce Araştırma Bölümümüz tarafından Yahyalı ve Bünyan ilçelerindeki halılar üzerindeki motiflerin araştırması yapıldı. Tasarım atölyesinde bu araştırmalar ışığında çizimler hazırlandı, bu çizimler de mevcut olan atölyelerimizde ürün haline getirilmektedir. Çeşitli atölyelerde farklı ürünlerde uygulanacak olan motifler güncellenmiş şekilde geleceğe aktarılacak.”

24 usta öğretici ve 30 öğretmenin yer aldığı projenin tanıtımı 2019 yılının Eylül ayında yapılacak.



