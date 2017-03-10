Tarım Fuarı açıldı

Vali Süleyman Kamçı, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın, tarımla uğraşan çiftçilerin teknolojiyi yakından takip etmelerine imkan sunduğunu söyledi.

Fuarın, kentin ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sunması dileğinde bulunan Kamçı, "Üretimde verimliliği ve kaliteyi destekleyen modern alet ve makinelerle yeni teknolojiler burada yer alıyor. Firmalarımız da pazar imkanlarını artırma fırsatı bulacaklar. Fuarın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan da Kayseri denilince akla pastırma, sucuk ve mantının geldiğini, Müdürlüğün çalışmalarıyla bunlara kabak çekirdeği, gilaburu, solucan gübresi, tıbbi sülük ve istiridye mantarını da eklediklerini belirtti.

Bu tür fuarlara önceleri 15-20 bin ziyaretçinin ilgi gösterdiğini anlatan Kayacan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 300 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Türkiye'de 3 tarım fuarı sayılırsa biri Kayseri'de. Bu kentte günlük 500 tona yakın süt işleniyor. Buzağı desteklemelerinde 15'inci sıradayız. Kayseri, aynı zamanda bir tarım şehri. 20 civarında süt işleyen tesis var ancak peynir altı suyunu işleyecek bir tesis yok. Sanayicilerimiz bu alana yatırım yapabilir. Bu şehirde bir yılda 110 bin büyükbaş, 30 bin küçükbaş hayvan kesiliyor. Sanayicilerimiz jelatin fabrikası açabilir, fizibilite elimizde. Geleceğin sektörü gıda. Gelecekte çocuklarımız, torunlarımız çelik kapı yemeyecek, mobilya yemeyecek, bunların üzerine oturacak. Ancak toprağa, suya hakim olan insanlar dünyaya hakim olacak."

Atlas Uluslararası Fuarcılık yetkilisi Fevzi Atasağun ise fuara bin 900 firmanın katıldığını, ayrıca Türk dünyasındaki 14 ülkeden temsilcilerin de fuarda bulunduğunu söyledi.

Fuarın üç bölümden oluştuğunu anlatan Atasağun, "Tarım, hayvancılık ve gıda bölümlerimiz var. Fuarların amacı, üreticiyle tüketici arasında köprü kurmaktır. Çiftçilerimiz, fuarlarda teknolojiyi yakından takip edebiliyor. Üreticimiz de yeni ürünlerini sergileme imkanı buluyor." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılış öncesi Türk Dünyası Akraba Topluluklarını temsil eden ve ülkelere ait yöresel kıyafetler giyen bir grup, konser verdi. Fuarda, çok sayıda firmaya ait traktör, biçerdöver, toprak işleme, ekim dikim makineleri, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, tohum, yem, farklı katkı maddeleri yer alıyor.

Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 12 Mart'a kadar gezilebilecek.

AA

