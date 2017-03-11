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Tarım fuarında 5 bin kişiye sucuk ekmek dağıtıldı

 Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Dünya Ticaret Merkezi'ndeki 11. Türk Dünyası ile Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nda 5 bin kişiye sucuk ekmek dağıttı.

Tarım fuarında 5 bin kişiye sucuk ekmek dağıtıldı
KTB Başkan Şaban Ünlü, fuarın Kayseri için çok önemli olduğunu ve ziyaretçilerin memnun ayrılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Borsa olarak fuar konusunda üzerilerine düşenin en iyisini yapma gayreti içinde olduklarını belirten Ünlü, "Ankara, Sivas, Nevşehir, Niğde başta olmak üzere İç Anadolu'nun tamamından burada misafir ağılıyoruz. Fuarların çiftçilerimize faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca çiftçi vatandaşlarımızdan fuarı bilinçli olarak gezmelerini temenni ediyorum, Buradaki ürünleri incelerlerse fikir sahibi olurlar." diye konuştu. 

Başkan Ünlü daha sonra 700 kilo sucuğun dağıtımını kendisi başlattı. 
AA
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