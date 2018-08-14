“Tarım ve hayvancılığa desteklerimiz sürecek"

Ülkemizin gerçek kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu ve bunları çok daha iyi noktalara getirmemiz halinde kimseye muhtaç olmayacağımızı vurgulayan Başkan Çelik, bu nedenle tarım ve hayvancılığa destek vermeye devam edeceklerini söyledi.



Geleneksel Kızık Ayçekirdeği Hasadı Festivali’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Eski Milletvekili Yaşar Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ziraat odalarının başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.



Burada yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılığın önemini vurgulayan Başkan Çelik, bu sektörleri geliştirmek ve ilçelerden şehir merkezine göçü önlemek için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Tarıma ve hayvancılığa cansuyu adı altında tarım makineleri ve süt soğutma tankları alarak çiftçinin kullanımına sunduklarını, Şeker Fabrikası ile yapılan protokol çerçevesinde Pınarbaşı ilçesinde Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği kurulmasını sağladıklarını, Felahiye’ye Toplu Ahır Projesi yaptıklarını, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’ne başladıklarını, Sarız ve Özvatan’da arıcılığa destek verdiklerini ve çok sayıda sulama tesisi yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, bu destekleri tarım ve hayvancılıkla elde edilen hasılanın tamamına yakınının il içinde kalması nedeniyle verdiklerini söyledi. Ülkemizin gerçek kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Tarım ve hayvancılığı geliştirirsek kimseye muhtaç olmayız. Rabbim güç kuvvet verdiği müddetçe sizler için gayret edeceğiz ve bu ülkeyi ele muhtaç etmeden dimdik kendi ayakları üzerinde durur hale getireceğiz. Gıdada kendi kendine yeter halde bulunan dünyadaki birkaç ülkeden birisiyiz. Bunu daha iyi hale getirmek için çalışacağız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından hasat başladı ve ayçekirdeği soyma makineleri çalıştırıldı. Etkinlikte ayrıca bu yılki hasadın bereketli olması için dualar edildi.