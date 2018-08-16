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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu KTO’da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu KTO’da

Ziyarette Başkan Ömer Gülsoy’un yanı sıra Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gülsoy, Bakan Yardımcılığına atanan Mustafa Aksu’yu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Gülsoy; “Şehrimizden bir ismin daha bakan yardımcısı olarak atanması bizleri gururlandırmıştır. Sizlerin bu görevleri layıkıyla yerine getireceğine, şehrimiz ve ülkemiz için canla başla çalışacağına canı gönülden inanıyoruz. Rabbim utandırmasın, hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ülke menfaatlerin gözeterek birlik ve beraberlik içerisinde bunun da üstesinden geleceğiz. Bu ülke hepimizin, herkes taşın altına elini koymalı, ancak bu şekilde mücadeleyi kazanırız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Aksu ise; “Yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Tarafından bu göreve layık görüldük. Göreve başlar başlamaz gece gündüz demeden çalışma gayreti içerisine girdik. Sizin de söylediğiniz gibi şu an içinde bulunduğumuz ekonomik saldırıların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda özel sektör mantığıyla ilerleyerek radikal kararlar alma yolundayız” diye konuştu.
Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. 
 

İHA

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