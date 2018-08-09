Tarım ve Orman Bakanlığı Yardımcılığı’na Kayserili Aksu atandı

Resmi Gazete’de Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararlar yayımlandı. Kararlarda Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nda boş bulunan üyeliğe Birol Küle, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı’na Prof. Dr. Mahmut Özer ve Prof. Dr. Mustafa Safran atanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı Yardımcılığı’na ise Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na atanan isimler arasında dikkat çeken isim Mustafa Aksu oldu. Develili olan Aksu’nun atanmasıyla birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar tebrik mesajı yayınladı. Başkan Cabbar mesajında şunları söyledi: “Hemşerimiz Mustafa Aksu’nun Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevine getirilmesi İlçemiz adına bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Develimizin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katma değer üreten Mustafa Aksu’nun böylesi zorlu bir görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancımız tamdır” dedi. Başkan Cabbar sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Aksu ile birlikte tarım kenti olan Develimiz önemli kazanımlar elde edecektir. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Develimiz, Kayserimiz ve ülkemiz için önemli başarılara imza atacağına gönülden inandığımız Mustafa Aksu’yu tebrik ediyor, yeni görevinin kendisine, Develimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Aksu’ya bir tebrik de Develi Ticaret Odası’ndan geldi. Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Tarım ve orman bakan yardımcılığına ataması yapılan hemşehrimiz Mustafa Aksu beyefendinin başarılarının devamını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin” dedi. Ayrıca, Develi Ticaret Odası’nın Twitter hesabından yayımlanan mesajda “Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan Yardımcılığı’na ataması yapılan hemşehrimiz Mustafa Aksu Beyefendi'yi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.



