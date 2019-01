Taş: “2018 Türkiye’de De Dünyada Da Adalet Beklentisini Karşılamadı”

Mazlumder Kayseri Şubesi binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Şube Başkanı Ahmet Taş, 2018 yılında da Türkiye’de ve dünyada adalet beklentisinin karşılığını bulmadığını söyledi.

Mazlumder olarak dünyada ve Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini kınadıklarını belirten Başkan Ahmet Taş, geçen yıla dair değerlendirmelerini şu şekilde sıraladı:



“28 Şubat zulmü devam etti”

“28 Şubat döneminden bu yana hapislerde çürüyen mazlumlar için 2018 yılının başından itibaren her ayın 28’in de adliye önleri, meydanlar, ceza evleri önleri ve şube salonlarında STK’lar, üyelerimiz ve halkımızla yaptığımız yeniden yargılanma ve özgür bırakılma çağrılarımıza ne yazık ki idareciler nezdinde karşılık bulamadık. Brifingli yargı mazlumlarının çilesi devam etti.”



“Nafaka mağdurları için sözüm bulunmadı”

“Sayıları 5 binleri bulan erken evlilik mağdurları ve ömür boyu nafaka mağdurlarının çilesi tüm çağrılarımıza rağmen yeni bir hukuki düzenleme yapılmadığı için devam etti. Çocuklar öksüz büyümeye, babaları da hapis hayatı sürmeye devam etti.”



“Sivas olayları mahpusları hala hapishanede”

“25 yıldan bu yana hapislerde çürüyen ömürlerinin sonuna yaklaşan Sivas olayları mahpuslarının yeniden yargılanma ya da Cumhurbaşkanının af yetkisi kullanılmadığı için hapishane çileleri devam etti.”



“OHAL mağdurları çile çekmeye devam ediyor”

“OHAL mağduru on binlerce insan mahkemelerden takipsizlik, emniyet müdürlüklerinden temiz raporları almalarına rağmen OHAL komisyonlarının hukuk ve vicdan tanımayan keyfi kararlarıyla görevlerine iade edilmediler, muhtaçlık içinde çile çekmeye devam ediyorlar.”



“İnsan hakları dernekleri hak gaspına uğradı”

“Müslüman, mütedeyyin, vatansever ülke insanımızın kurduğu hayır ve insan hakları derneklerine (İHH, MAZLUMDER, İLKDER vb) üye olan insanların çocukları sınavlarda başarılı oldukları halde güvenlik soruşturmaları olumsuz çıktı gerekçesiyle kamu hizmetine girme hakkından mahrum bırakılıp devlet kurumları tarafından ayrımcılığa ve hak gaspına maruz bırakıldılar.”



“Boşanmalar arttı”

“Gerek kamunun gerekse sivil toplum kurumları ve insanlarımızın sahip çıkamaması sebebiyle 1 yılda kurulan 600 bin evlilik müessesesinin 130 bini boşanma ile sonuçlandı.”



“Kaşıkçı öldürüldü”

“Suudi Arabistan vatandaşı olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşi yöntemlerle katledilerek cesedi ortadan kaldırıldı. Ne yazık ki Arabistan hükümeti katilleri yargı önüne çıkarıp katliamın hesabını vermedi.”



Mülteciler için kara yıl

“Gerek Orta Doğu, gerek Akdeniz gerekse Orta Amerika üzerinden ülkelerindeki zulüm ve mağduriyetlerden kaçıp Avrupa ve ABD’ye sığınmak isteyen milyonlarca mazlumun 5 bin kadarı 2018 yılı içinde deniz ve kara yolculuğunda hayatını kaybetti, bir çoğuna da azgın deniz suları mezar oldu.”



“Doğu Türkistan’da zulüm devam etti”

“Doğu Türkistan’da yüz binlerce insan Çin Halk Cumhuriyetinin kurduğu insanlık dışı toplama kamplarında asimilasyona maruz bırakılmaya, aileler dağıtılmaya, ibadet, dil ve kültür hakları ellerinden alınmaya, öz vatanlarında köle muamelesi görmeye maruz bırakıldılar.”



“Afganistan’da savaş sona ermedi”

“Afganistan’da bir yandan işgalci ABD’nin bombalamaları diğer yandan Taliban, hükümet güçleri ve diğer gruplar arasındaki çatışmalarda her gün yüzlerce insan hayatını kaybetmeye devam etti.”



“Yemen’de milyonlarca insan açlık ve susuzluğa mahkum edildi”

“Yemen’de 5 yıldan bu yana devam eden Arap Birliği ve İran’ın müdahil olduğu çatışmalar sebebiyle on binlerce insan hayatını kaybetmeye açlık, hastalık ve saldırılar sebebiyle milyonlarca insan da yardıma muhtaç duruma gelmeye devam etti.”



“Suriye savaş alanı oldu”

“Suriye’de bir yandan rejim güçlerinin diğer yandan ABD destekli PYD, YPG ve ABD güçlerinin diğer yandan Rus güçlerinin köyleri, okulları, hastaneleri ve yerleşim birimlerini bombalamaları sonucu binlerce insan hayatını kaybetti, sakat kaldı, yaşadığı topraklardan ayrılmak zorunda kaldı.”



“Filistin halkına zulüm bitmedi”

“İsrail’in Filistin’de devam eden acımasız ve orantısız güç saldırıları sonucu 1 yıl içinde 500’den fazla Filistinli hayatını kaybetti, abluka sebebiyle Gazze Müslümanları açlık ve imkansızlıklarla boğuşmak zorunda bırakıldı.”