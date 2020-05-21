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Taş: “Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz”

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve dernek yetkilileri, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın yıldönümü nedeniyle Birleşik Kafkasya Derneği’ne taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Taş, yapılan soykırımı lanetleyerek, “Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz” dedi.

Taş: “Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz”
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve dernek yetkilileri, Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın yıldönümünde Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü’ye taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Ahmet Taş, ziyarette yaptığı konuşmasında sürgün ve soykırımın tarihsel sürecine değindi. Taş, “156 yıl önce bugün Çerkes kardeşlerimizin Çarlık Rusyası tarafından sürgün ve soykırıma tabi tutulmuştu. Çerkes kardeşlerimiz zulümden kaçmak için yurtlarından edilmişti. Bugün de bu acı olayın üzerinden 156 yıl geçti ve hala kardeşlerimizin bizlerin acısı taze. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın” dedi.
Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü de Başkan Ahmet Taş’a duyarlı davranıp acılarını paylaştıklarını ve taziye ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
 

Haber Merkezi

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