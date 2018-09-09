Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tasarım Anaokulları bu sene eğitim verecek

Kayseri OSB’nin desteğiyle bu sene eğitim vermeye başlayacak olan Tasarım Anadokulları tarafından tanıtım programı düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Eğitim ve öğretim nüfusumuzun tamamını ilgilendiren önemli bir konudur” dedi. 

Tasarım Anaokulları bu sene eğitim verecek

Bir otelde düzenlenen programa, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Tasarım Anaokulu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sözlü, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda bir konuşma yapan Vali Süleyman Kamçı, “Eğitim ve öğretim nüfusumuzun tamamını ilgilendiren önemli bir konudur. Bu anlamda da çağdaş toplumların en duyarlı ve vazgeçilmez hizmet alanlarından birisi olarak kendini göstermektedir. Eğitim, geçmişinizi bugüne bağlayan bir köprü olmanın yanı sıra geleceğin temellerini atan, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişiminde lokomotifi olarak günümüzde yerini almaktadır. Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin unsuru değil, aynı zamanda bu milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi. 
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da, “Okulumuz şehrimize ve organizemize layık, kültürlü, ahlaklı liyakatli gençler yetiştiriyor. Mezunlarımız Kayseri OSB içerisinde kolaylıkla iş bulabiliyor. Her anne ve baba için çocuğu çok kıymetlidir. Hiç şüphesiz ki her anne ve baba çocuğu için en iyisini ister. Eğitim yaşamının ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, çocukların gelişim süreci açısından çok büyük önem taşımaktadır. Öz güvenli, girişimci ve sosyal bireyler yetiştirmenin yolu okul öncesi eğitimden geçiyor. Eğitim öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde oluşan bir platformdur. Bu birliktelik ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa çocuklarımız da o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar. Vatanına, milletine, bayrağına ve kutsal değerlerine o kadar bağlı olurlar. İçerisinde bulunduğumuz günlerde buna daha çok ihtiyacımız olduğunu hepimiz birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTasarım AnaokullarıKayseri OSBOSBVali Süleyman Kamçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.