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TAŞERON iŞÇiLERDE KADRO SEViNCi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığında görevli Özkan Kaya başvuru heyecanı yaşarken özel bir güvenlik şirketinde çalışan Saadettin Ayaydın Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere katkısı olanlara teşekkür etti

TAŞERON iŞÇiLERDE KADRO SEViNCi

Taşeron işçilere kadro hakkı getiren yasal düzenleme ile Kayseri'de taşeron olarak çalışan işçiler gerekli evraklarını doldurarak ilgili birimlere başvuru yapıyor. 

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığında çalışan ve başvuru heyecanı yaşayan Özkan Kaya, mutluluğunu dile getirerek, "Daha iyi olmasını istiyoruz. Daha ilk aşamadayız. İnşallah daha güzel olacak. Sevinçiliyiz şu anda. Bunda emeği geçen herkese, özellikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi. 

10 yıldır kadro bekleyen taşeron işçi Yusuf Bostan da Kayseri Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını, kadroya geçmenin kendisi için bir hayal olduğunu belirtti. 
Bostan, "Ben bu yasayı 10 yıldır bekliyordum. 10 yıl sonra Allah gönlümüze göre verdi. Devlet büyüklerimiz de bize sahip çıktı. Bizi geçim yönünden bir nebze olsun rahatlattılar. Allah hepsinden razı olsun. Yasayı çıkaran herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. 

Özel bir güvenlik şirketinde çalışan Saadettin Ayaydın da "Taşeron işçi sorunu ülkemizin yıllardır kanayan bir yarasıydı. Sonunda sesimizi duyan birisi çıktı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnsanların yüzünü güldürdüler." ifadelerini kullandı. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde çalışan Naim Rüzgar da "Bizi bu günlere getirenlerden Allah razı olsun. Artık bir iş güvencemiz var. Sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.
AA

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Anahtar Kelimeler:
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