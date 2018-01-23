Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Taylandlı Mamang Müslüman oldu

Tayland vatandaşı ve Budist olan 25 yaşındaki Chutikarn Mamang, Müslümanlığı Allah’ın tek olduğunu öğrendiği için seçtiğini söyleyerek Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Büşra ismini aldı.

Taylandlı Mamang Müslüman oldu
Kayseri İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida törenine, İl Müftüsü Şahin Güven, Tayland vatandaşı Chutikarn Mamang ve eşi Abdullah Çiçek ve ailesi katıldı. Törende İl Müftüsü Şahin Güven, İslamiyet hakkında bilgiler verdi. Güven, "İslam dini tek olan Allah’a inanmak ve onun göndermiş olduğu peygamberlere inanmak ile başlar" dedi. İl Müftüsü'nün anlattıklarını Abdullah Çiçek eşine tercüme etti.
Chutikarn Mamang, İl Müftüsü'nün dediklerini tekrarlayarak Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Müslüman olarak Büşra ismini alan Taylandlı Cuhtikarn Mamang, ”Allah’ın tek olduğunu ve her şeyi Allah’ın yarattığını öğrendim. Bu yüzden Müslümanlığı tercih ettim. Tek tanrı olduğu için Allah’ın varlığını biliyorum. Şuan her şeyi merak ediyorum ve Allah’ın gönderdiği kitapları okuyup öğrenmek istiyorum" diye konuştu.
Törende İl Müftüsü Şahin Güven, Büşra'ya Arapta ve İngilizce hazırlanmış Kur'an-ı Kerim hediye etti.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.