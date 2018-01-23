Taylandlı Mamang Müslüman oldu

Kayseri İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida törenine, İl Müftüsü Şahin Güven, Tayland vatandaşı Chutikarn Mamang ve eşi Abdullah Çiçek ve ailesi katıldı. Törende İl Müftüsü Şahin Güven, İslamiyet hakkında bilgiler verdi. Güven, "İslam dini tek olan Allah’a inanmak ve onun göndermiş olduğu peygamberlere inanmak ile başlar" dedi. İl Müftüsü'nün anlattıklarını Abdullah Çiçek eşine tercüme etti.

Chutikarn Mamang, İl Müftüsü'nün dediklerini tekrarlayarak Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olarak Büşra ismini alan Taylandlı Cuhtikarn Mamang, ”Allah’ın tek olduğunu ve her şeyi Allah’ın yarattığını öğrendim. Bu yüzden Müslümanlığı tercih ettim. Tek tanrı olduğu için Allah’ın varlığını biliyorum. Şuan her şeyi merak ediyorum ve Allah’ın gönderdiği kitapları okuyup öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

Törende İl Müftüsü Şahin Güven, Büşra'ya Arapta ve İngilizce hazırlanmış Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İHA

