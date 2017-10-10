Tazeoğlu: "Yeniçağ belediyeciliğini en iyi yapan Kayseri"

Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği 1. Kayseri Kitap Fuarı’nın tanıtım toplantısına katılmak üzere Kayseri’ye gelen Cansu Canan Özgen ve Kahraman Tazeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Özgen ve Tazeoğlu, Kitap Fuarı için Başkan Çelik’e teşekkür ederek Yeniçağ Belediyeciliği’ni gündeme getirdi. Cansu Canan Özgen ve Kahraman Tazeoğlu ile bir süre görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin gelecek yıllarda okuyan şehir olarak adlandırılması için gayret gösterdiklerini söyledi. Yazar Kahraman Tazeoğlu da, belediyecilikte sadece fiziki yatırımların yeterli olmadığını belirterek, “Yeniçağ belediyeciliği dediğimiz herkese dokunan belediyeciliği en iyi yapanlardan birisi de Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Kitap Fuarı da bunun bir kanıtı” diye konuştu. Ziyarette Tazeoğlu ve Özgen Başkan Çelik’e kitaplarını imzaladılar. Ziyarette ayrıca 14-22 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Kitap Fuarı’na katılmaları için tüm Kayserililere çağrı yapıldı.



Kitap Fuarı için kente gelen Cansu Canan Özgen ve Kahraman Tazeoğlu, yaptıkları açıklamalarda organizasyonun önemine de dikkat çekti. Cansu Canan Özgen, böyle bir organizasyona imza atması nedeniyle Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür ederek, “Kültür sanat bir şehrin en önemli aktiviteleridir. 21 Ekim’de ben de kitap fuarında olacağım. 9 gün dolu dolu programlar hazırlandı. Herkesin sevdiği yazarlar bu fuarda olacak. Herkesi kitap fuarına bekliyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik eden Kahraman Tazeoğlu da; “Bizim okuyucularımızla buluştuğumuz yegane yerler kitap fuarlarıdır. Dileğimiz bu organizasyonun gelenekselleşmesidir. 14-22 Ekim tarihleri arasında tüm Kayserilileri fuara bekliyoruz. Aradıkları tüm kitaplar ve yazarlar fuarda olacak” diye konuştu.