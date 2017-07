TBMM Başkanı İsmail Kahraman: “1960 darbesinin sivil ayağını MTTB yaptı”

Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Erzurum Üniversiteleri MTTB 17’inci Geleneksel Mezunlar Buluşmasına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, MTTB Genel Başkanı ve Kayseri AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri protokolü ve çok sayıda MTTB üyesi katıldı.



“Gemiyi fareler terk eder”

Birlik Vakfı Kayseri Şubesinin açılışı ve Birlik Vakfının yaptıracağı 350 kişilik yurdun temel atma töreni için de ile gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MTTB’nin ilk kurulduğu yıllarda bugünkü çizgisinde olmayan MTTB’nin hatta 1960 darbesinin sivil ayağını oluşturduğunu belirtti. MTTB’nin 60’lardan sonra değişen ruhunun milli manevi değerlere bağlı gençlik yetiştirme ölçüsünde olduğunu kaydeden Kahraman, “Gençlik olarak Müslüman ve inançlı bir kitle olsun diye toplum istiyor ama maarif istemiyor. Büyük bir güç meydana getirdik. İki darbeyi önledik. MTTB’nin o havası olsaydı 1980 darbesini yapamazlardı. Toplumun diri ve dimdik olması lazım. Bunu 15 Temmuz’da gördük. Bütün o çalışmalarda bulunanlara teşekkür ediyorum. Mesela Cumhurbaşkanımız olmasaydı, insanları meydanları davet etmeseydi ne olacaktı?”dedi.



“Yeşil komünist denilen günlerden bu güne”

TBMM Başkanı Kahraman konuşmasında şunlara değindi:

“Bir de Kayseri, Komutanınızla övünün, Hulusi Akar programınızla. Eğer erken haberimiz olmasaydı sabah kalktığımızda darbe yapılmış olacaktı. Bendeniz bu hareketleri bildiğim için, 60, 71 ve 80’i Eyvah dedim televizyonda gördüğümde. Tanklar köprüye giriyor, çocuğuma dedim ki, ‘Yavrum ne yazık ki darbe oluyor ve Meclis’e gidiyorum’ Madem ki ben kaptanım, kaptanlar gemiyi terk etmez, fareler terk eder. Olağanüstü toplantı metnini yazdırdım, Çankaya’ya geldim ve Meclis’i açık tuttuk. 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde 16’sı sabah namazında Genel Kurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı halkla bir arada. Yeşil komünist denilen günlerden bu güne Allah bütün herkesten razı olsun.”



“Necip Fazıl’ın üzerimizde çok emeği var”

MTTB’de faaliyet gösteren arkadaşlarımız gittikleri yerlerde hep iyi yerlerde oldu. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Beşir Atalay, Bülent Arınç Cumartesi günleri konferanslara başladık. İlk konferansta Necip Fazıl seni istiyor dediler, konu ‘Kültür Emperyalizmi Karşısında Türk Kültürü’. ‘Benim ilgilendiğim konuda ben yokum öyle mi?’ dedi. Çok emeği var bizde. Ondan Allah razı olsun, gani gani rahmet eylesin. Çok emek verdiler."



“Taksim’deki kasisler ‘Uyanış’ mitinginin eseri”

"Taksim’de Türkiye İşçi Partisi Uyanış adında bir miting yapıyor. Aşık İhsani saz çalıyor. ‘Geliyor, geleceğiz yakındır’ hala geliyorlar. Biz bu mitingi basamayız dedim. Adam hukuki hakkını kullanmış, miting yapacak. Daha sonra MTTB olarak biz miting yaptık, adını ne koyalım diye düşündük. Onun adını da ‘Şahlanış’ koyduk. Bugün hala Taksim’de kasisler varsa o kalabalık mitingdendir. Binler katıldı. Sezai Karakoç daha sonra bununla ilgili şiir yazmış, ‘Sultanahmet’ten Taksim’e akan bir nehirdi’ diye tanımladı."



“Millete kurşun sıkanlar içeriden çıkamayacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise 2016 yılı içerisinde 4 terör örgütü mücadele edildiğini ifade etti. Başkan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıl içerisinde dört önemli olay vardı. Birisi PKK ile savaş. Irkçılığı kullanıyorlar, dinden uzaklaşmışlar, silah kullanıyorlar. Çukurlar kazmış devlet kuruyorlardı. Allah’a şükür kurtardık. Diğeri FETÖ belası. 40 yıl önce dinimizi kullanarak oluşturulmuş bir yapı. Çok küçük bir azınlık dışında herkesi uyuttu bu yapı. 15 Temmuz’da da hain darbe girişimini yaptılar. Şükür ki milletimizin feraseti ve liderimizin dirayeti ile bu belayı da atlattık. Şu gözler burada bir komutanın Ramazan’da viski içtiğine şahit, sonra FETÖ’cülükten tutuklandı. Neymiş ilerici gözükecekmiş. Allah’a şükür olsun şimdi o yapı bertaraf ediliyor. Çok sinsi bir yapı olduğu için uzun sürüyor. İhtilalci yapı hesap verecek. O kurşunu sıkanlar her gün bin kere içeride hesap verecek, ölsek diye dua edecekler. Masum insanlar, onlara inananları da devlet kendinden uzaklaştırıyor. Gidip de Pensilvanya’daki şizofrenin sözüne inanır maaş alırsanız devlet de sizi kendinden uzaklaştırır. Onların liderleri ise içeriden çıkamayacak.”



“DEAŞ proje örgütü”

“Sonra yurt dışında DEAŞ diye bir örgüt. Bunların felsefi bir temeli yok, uyduruk, proje bir örgüt. Her türlü vahşeti işliyorlar. Sonra da tüm kiliselerden uzaklaşan Hristiyanlara şuur altında sakın ha İslam’a özenmeyin, keserler, biçerler demeye çalışıyorlar. Orada savaşıyoruz, masadayız.”



“Batı’nın tüm oyunlarına rağmen ekonomik göstergeler iyi”

“Bir taraftan da Batı’nın eskiden beri bize olan tavırlarını, niyetlerini biliyoruz. Bu niyetlerini belli kılıflara saklarlardı, şimdi alenen yapıyorlar. Onların da ekonomik olarak çökertme savaşlarına mücadele verdik, son ekonomik büyüme yüzde 4. Bu işin yöntemi de birlik, beraberlik, dostluğu pekiştirmek ve çok çalışmak. Ben öyle inanıyorum ki, bizler çalıştıkça ve ruh devam ettikçe Allah bizim elimizi tutacak, önümüzü açacak.”

Program katılımcılara plaket takdimi ve dua edilmesinin ardından sona erdi.