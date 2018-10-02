TCDD Otla Mücadele İçin İlaçlama Yapacak

Konuyla illgili yapılan açıklamalada, “Ankara, Yozgat, Kayseri, Niğde, Eskişehir, Sakarya ve Konya il sınırları içindeki konvansiyonel demiryolu hat ve istasyonlarında 01-07 ekim 2018, YHT hat ve istasyonlarında 10-18 ekim 2018 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapılmaması gerekmektedir. Bu sebeple ilaçlamanın başlayacağı 01.10.2018 tarihinden itibaren 01.12.2018 tarihine kadar demiryolu hattının 10 metre yakınına yaklaşılmasının can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir” denildi.



İlaçlama programı şu şekilde:

“01 Ekim 2018 Ankara il sınırları içerisindeki Marşandiz İstasyon sahası ve Ray Kaynak Fabrikası,

02 Ekim 2018 Ankara ve Eskişehir il sınırları içerisindeki Marşandiz İstasyonu-Hasanbey İstasyonu arası, 04 Ekim 2018 Ankara ve Yozgat il sınırları içerisindeki Ankara Gar-Yerköy İstasyonları arası, 05 Ekim 2018 Yozgat ve Kayseri il sınırları içerisindeki Yerköy İstasyonu -Kayseri Gar arası, 06 Ekim 2018 Kayseri il sınırları içerisindeki Kayseri Gar ve varyant sahası, 07 Ekim 2018 Kayseri ve Niğde il sınırları içerisindeki Kayseri Gar-Niğde-Ulukışla İstasyonları arası, 10 Ekim 2018 Ankara ve Eskişehir il sınırları içerisindeki Marşandiz İstasyonu-Eskişehir Gar arası YHT Hattı, 11 ve 13 Ekim 2018 Eskişehir ve Sakarya il sınırları içerisindeki Eskişehir Gar-Alifuatpaşa İstasyonu YHT hattı, 15 Ekim 2018 Eskişehir ve Ankara il sınırları içerisindeki Eskişehir Gar -Marşandiz İstasyonu YHT hattı, 16 ve 18 Ekim 2018 Ankara ve Konya il sınırları içerisindeki Marşandiz İstasyonu -Konya Gar arası YHT hattı.”

