TDP Ekipleri 1 Ayda, 12 Bin Kişiye Ulaştı, 6 Bin Adet Broşür Dağıttı

15 Ağustos 2018 - 15 Eylül 2018 tarihleri arasında TDP Şube Müdürlüğünce; ÇOGEP “Genç Bakışlar Mutlu Yüzler”, Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum, Herkesin Bir İşi Olsun, Bir Kalbe Dokunuş,Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Sıcak Yuvam, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar ve At Çiftliği Proje faaliyetleri ile TDP genel faaliyet ve çalışmaları yürütüldü.

Yürütülen TDP genel faaliyet ve çalışmalarında; site ve apartman sakinlerine yönelik 3 huzur toplantısı, öğrencilere yönelik 5 bilgilendirme toplantısı, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 2 bilgilendirme toplantısı, sivil toplum kuruluşlarına yönelik 4 bilgilendirme toplantısı, esnafa yönelik 11 bilgilendirme toplantısı olmak üzere toplamda 25 bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Ev, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalar olmak üzere toplam 3 bin 826 bilgilendirme faaliyeti yapıldı, 52 suç mağduru-destek ziyareti, sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve gençlere yönelik 3 sosyal etkinlik, nişan, düğün, işyeri açılışı ve taziye olmak üzere 68 sosyal etkinliğe katılım, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak da 75 sosyal yardım faaliyeti yapıldı.



Mahalle Polislerine sorumluluk bölgelerinde mahalle sakinlerince bildirilen sorunlarla ilgili olarak emniyet birimlerine 11 bildirim ve ilgili belediyelere 8 bildirim olmak üzere toplamda 19 bildirimde bulunuldu.



15 Ağustos 2018-15 Eylül 2018 tarihleri arasındaki TDP proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 12 bin 237 vatandaşa ulaşıldı ve 6 bin 74 adet broşür, afiş gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıtıldı.

