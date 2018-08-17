TDP ekipleri 1 ayda 19 bin 832 kişiye ulaştı

15 Temmuz 2018 - 15 Ağustos2018 tarihleri arasında TDP Şube Müdürlüğünce; ÇOGEP “Genç Bakışlar Mutlu Yüzler”, Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum, Herkesin Bir İşi Olsun, Bir Kalbe Dokunuş, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Sıcak Yuvam, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar ve At Çiftliği Proje faaliyetleri ile TDP genel faaliyet ve çalışmaları yürütüldü.

Yürütülen TDP genel faaliyet ve çalışmalarında; site ve apartman sakinlerine yönelik 2 huzur toplantısı, öğrencilere yönelik 49 bilgilendirme toplantısı, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 1 bilgilendirme toplantısı, esnafa yönelik 9 bilgilendirme toplantısı olmak üzere toplamda 61 bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalar olmak üzere toplam 4 bin 800 bilgilendirme faaliyeti yapılırken, 61 suç mağduru-destek ziyareti, sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve gençlere yönelik 9 sosyal etkinlik, nişan, düğün, işyeri açılışı ve taziye olmak üzere 84sosyal etkinliğe katılım sağlandı. Ayrıca, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak da 264 sosyal yardım faaliyeti yapıldı.

Mahalle Polislerine sorumluluk bölgelerinde mahalle sakinlerince bildirilen sorunlarla ilgili olarak emniyet birimlerine 4 bildirim ve ilgili belediyelere 5bildirim, diğer kurum ve kuruluşlara 1 bildirim olmak üzere toplamda 10 bildirimde bulunuldu.

2018 yılı ÇOGEP “Genç Bakışlar Mutlu Yüzler” Projesi kapsamında: şehirde birlikte yaşama kültürü oluşturulması ve okullarda bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili olarak Hacivat Karagöz Gölge Oyunu okullarda öğrencilerin izlenimine sunulmaya başlandı. Ayrıca, Sanaldan Dünyadan Gerçek Hayata Hobi Bahçesi faaliyeti ile ilgili 9 Mayıs Çarşamba günü 40 öğrencinin katılım ile 500 adet fide hobi bahçesine ekilmiş olup öğrencilerle birlikte hobi bahçesi faaliyeti sürdürülmektedir. Meslek Edindirme Faaliyetleri kapsamında Düz Dikiş Makinacılığı Kursu 20 kursiyerin katılımıyla 12 Haziran 2018 tarihinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında uygulamaya konulmuş olup Meslek Edindirme Kursu 10.08.2018 tarihinde sona ermiştir. Ayrıca yüzme kursu faaliyetleri kapsamında 40 öğrenci ile başlayan faaliyetimiz 09.08.2018 tarihinde sona ermiştir. Hayvan Sevgisi Aşılama faaliyetlerine yönelik çalışmalarda; 8 farklı dezavantajlı gruba yönelik kahvaltı ve ata bindirme faaliyetleri başladı.

15 Temmuz 2018- 15Ağustos 2018 tarihleri arasındaki TDP proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 19 bin 832vatandaşa ulaşıldı ve 4 bin 821 adet broşür, afiş, sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıtıldı.

