Tekden’den Yüzde 10’a Destek

Tekden Hastanesi “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na yol sonuna kadar poliklinik ücretlerinden yüzde 10 indirim yaparak, mücadeleye katılıyor.

Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden yayımladığı yazılı açıklamasında, enflasyonla mücadele programı kapsamında açıklanan yüzde 10’luk indirim kampanyasına, Tekden Hastanesi olarak poliklinik ücretlerinde yapacakları yüzde 10’luk indirimle destek vereceklerini açıkladı. Tekden’in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Ülkemizin son dönemde karşılaşmış olduğu para birimindeki spekülatif girişimler, ülkemize yönelik ekonomik baskı girişimlerine rağmen ülkemiz güçlü ekonomisi ile dimdik ayakta durmaktadır. Buna rağmen bu spekülatif girimler sonucu Eylül ayı enflasyon rakamları beklenilenin üzerine çıkmış ve bu durum tüm ekonomi uzmanlarını da şaşırtmıştır. Buna yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berak Albayrak geçtiğimiz günlerde “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı açıklamış ve devletimizin bu konuda her türlü tedbiri alacağını belirtmiştir. Ancak bu sadece kamuda alınan tedbirlerle çözülebilecek bir durum değildir. Mevcut durumun düzeltilebilmesi için özel sektör girişimcileri de üzerlerine düşen görevleri yapmalı, ellerini taşın altına koymalı ve topyekun bir mücadele ile hareket etmelidir. Tekden grup olarak biz de geçmişte olduğu gibi bugün ve bundan sonra da her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gerektiğinde elimizi değil tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu kapsamda Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na sonuna kadar destek olduğumuzu belirterek yıl sonuna kadar poliklinik hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden yüzde 10 indirim yapma kararı aldık.”

