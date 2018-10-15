Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tekden’den Yüzde 10’a Destek

Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, yayımladığı yazılı basın açıklamasında, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” kapsamında poliklinik hizmetlerinden alınan fark ücretlerinden yüzde 10 indirim yaparak mücadeleye destek verdiklerini söyledi. Kemal Tekden, özel sektör girişimcilerinin de üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, “Bu süreçte devletimizin ve milletimizin yanındayız. Gerektiğinde taşın atlına elimizi değil bedenimizi koyarız” dedi.

Tekden’den Yüzde 10’a Destek

Tekden Hastanesi “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na yol sonuna kadar poliklinik ücretlerinden yüzde 10 indirim yaparak, mücadeleye katılıyor.
Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden yayımladığı yazılı açıklamasında, enflasyonla mücadele programı kapsamında açıklanan yüzde 10’luk indirim kampanyasına, Tekden Hastanesi olarak poliklinik ücretlerinde yapacakları yüzde 10’luk indirimle destek vereceklerini açıkladı. Tekden’in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Ülkemizin son dönemde karşılaşmış olduğu para birimindeki spekülatif girişimler, ülkemize yönelik ekonomik baskı girişimlerine rağmen ülkemiz güçlü ekonomisi ile dimdik ayakta durmaktadır. Buna rağmen bu spekülatif girimler sonucu Eylül ayı enflasyon rakamları beklenilenin üzerine çıkmış ve bu durum tüm ekonomi uzmanlarını da şaşırtmıştır. Buna yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berak Albayrak geçtiğimiz günlerde “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı açıklamış ve devletimizin bu konuda her türlü tedbiri alacağını belirtmiştir. Ancak bu sadece kamuda alınan tedbirlerle çözülebilecek bir durum değildir. Mevcut durumun düzeltilebilmesi için özel sektör girişimcileri de üzerlerine düşen görevleri yapmalı, ellerini taşın altına koymalı ve topyekun bir mücadele ile hareket etmelidir. Tekden grup olarak biz de geçmişte olduğu gibi bugün ve bundan sonra da her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gerektiğinde elimizi değil tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu kapsamda Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”na sonuna kadar destek olduğumuzu belirterek yıl sonuna kadar poliklinik hizmetlerinden almış olduğumuz fark ücretlerinden yüzde 10 indirim yapma kararı aldık.”
 

Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTekden GrupOp. Dr. Kemal TekdenEnflasyonla Mücadele
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.