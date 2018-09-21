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Teknofest'te Kayseri Farkı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katıldı. Festivalin ilk gününde stantları gezen Başkan Çelik, Kayseri Bilim Merkezi tarafından açılan standı da ziyaret etti. Bilim Merkezi’nin büyük ilgi gören standını ziyaret edenler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da vardı. 

Teknofest'te Kayseri Farkı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen ve 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan TEKNOFEST’in açılış gününe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Başkan Çelik, TAİ Uzay ve Havacılık Standı, Savunma Sanayi Başkanlığı Standı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Standı, Roketsan Standı, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı Standı ve TÜBİTAK Standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Mustafa Çelik, TEKNOFEST’te Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracını da yakından inceledi ve milli savunma sanayimiz için emeği geçenlere teşekkür etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TEKNOFEST’te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile de bir araya geldi. Başkan Çelik, Bakan Varank ile birlikte TÜBİTAK alanı içinde stant açan Kayseri Bilim Merkezi’nin standını ziyaret etti. Stantta Kayseri Bilim Merkezi’nin faaliyetleri tanıtıldı ve 6 farklı atölyede bilimsel faaliyetler gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören ve TEKNOFEST’in ilk gününde yaklaşık 1500 kişi tarafından ziyaret edilen Bilim Merkezi standındaki etkinlikleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte izledi. Bilim Merkezi standında Güneş Saati ve Gök Atlası, Slime Yapımı, Bardak Robot, Mbotlarla Temel Seviyede Kodlama ve Robotik Eğitimi, Denge Oyunları ve Elektrik temelli aktiviteler gerçekleştirildi. 
 

İHA

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