Teknolojiden uzaklaştılar, kendi sebzelerini yetiştirdiler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü desteklediği ‘Genç Bakışlar, Mutlu Yüzler’ Projesi kapsamında 3 ay önce 40 öğrenci oluşturulan hobi bahçesine sebze ve meyve ekti. 3 ay boyunca internet ve sosyal medyadan uzak kalarak bahçeye gelen öğrenciler, diktikleri sebzelerin bakımını özenle yaptı. Bugün bahçeden ilk hasatlarını yapan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı. 3 ay boyunca sebzelerin yetişmesine şahit olan öğrenciler, sebzeleri topladı.



İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretimler Şube Müdür Vekili Şükrü Taşyürek, yaptığı açıklamada öğrencileri tebrik ederek, “Burada yapmış olduğunuz etkinlikleri yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla geldik. Uzun bir süredir burada alın terinizle bitkisel üretim anlamında bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Mayıs ayında tohumların toprakla buluşmasıyla işe başladınız. Bir bebek büyütür gibi gerek çapalama, bakımları ve toprak işlemeyle 3 aylık bir dönem içerisinde bitkilerimizi getirdiniz. Çok güzel ve sağlıklı bitkiler elde etmişsiniz” dedi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özcan Erdoğdu da, “Gülen Yüzler Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında hobi bahçesi etkinliğimizi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ile beraber 3 ay önce başlattık. Bu faaliyet uzun soluklu bir faaliyetti. Bizim buradaki amacımız çocuklarımızın özellikle internet bağımlılığından kurtararak onları toprakla bir araya getirmek, boş zamanlarını daha etkin kullanabilmeleri için alternatif faaliyetler ortaya çıkarmaktı. Bu kapsamda bu çalışma 1 yıl önce düşünüldü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile paylaşıldı ve uzman görüşü alınarak bu çalışma başlatıldı. Şuan bu çalışma kapsamında 40 tane öğrencimiz 3 ay önce toprakla tohumları buluşturarak çalışmaya başladı. Bugünde bu çalışmaların meyvelerini almış bulunuyoruz. Bu çalışmalarla ilimizde daha fazla çocukların toprakla buluşturulması yönünde de bütün kurumlarımızın bu faaliyetlere yönlendirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Öğrenci velisi Ayten Keskin de, “Başladığı günden beri etkinlikten çok memnun kaldık. Şehirleşmeden dolayı çocuklarımızın toprakla buluşması neredeyse imkansız hale geldi. Bu sebeple çocuklarımızın burada toprakla haşır neşir olması, tohumları ve bitkileri tanıması, onların adım adım büyüdüğünü görmeleri hem kendileri için hem de bizim için ok büyük bir mutluluk oldu” diye konuştu.



Toprakla haşır neşir oldukları için çok mutlu olduklarını ve proje kapsamında internetten de uzaklaştıklarını kaydeden öğrenci Ceren Özdemir ise, “Buraya geldikten sonra teknolojiden uzaklaştım ve doğayla daha çok haşır neşir olmaya başladım. Gördüğüm bitkileri söküp başka yerlere ekmeye daha çok merak saldım. Aldığım lale soğanlarını ekerek daha çok mutlu oldum. Teknolojiden uzaklaştım ve artık eskisi kadar teknoloji bağımlısı değilim” şeklinde konuştu.

