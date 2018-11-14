Teleferikte Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da düzenlenen tatbikatta AFAD, AKUT, Erciyes A.Ş., İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye ve jandarma ekipleri hazır bulundu. Tatbikatta senaryo gereği tesislerde arıza meydana geldiği, acil motorların devreye girmediği anons edildi. Acil motorunun bulunduğu dizel dairesinde de yangın başladığı ve teleferikte bulunan misafirlerin tesis ile indirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek yangının giderek büyüdüğü ihbar edildi.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine kısa sürede gelen AFAD, AKUT, Erciyes A.Ş., İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye ve jandarma ekipleri eş zamanlı olarak dört sandalyede mahsur kalan 8 kişiyi kurtarmak için operasyona başladı.

Erciyes A.Ş. ekiplerinin misafirlere panik yapmamaları ve rahatlamaları yönünde anons ettiği tatbikatta ekipler teleferikte mahsur kalanları sağ salim indirerek sağlık ekiplerine teslim etmesi sonrasında tatbikat sonlandırıldı.

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, ''2018-2019 sezonu hazırlıklarımız geçtiğimiz sezon bitince başlamıştı. Yeni sezon hazırlıklarımızı şehirdeki arama kurtarma ekiplerimiz ile birlikte yaptığımız çalışmalarla tamamlamış olduk. Kayak merkezleri aksiliklerin çok yaşandığı merkezlerdir. Her ne kadar güvenlikli bir merkez olsak da ilimizdeki arama kurtarma ekipleri ile birlikte entegre çalışma yaparak sezondan önce tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği bir tatbikat oldu. Bu tatbikatı da başarı ile gerçekleştirmiş olduk'' diye konuştu.

