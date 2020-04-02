Telekonferansla projeler toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin projeleriyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakanlık Bürokratlarıyla telekonferans sistemiyle toplantı yapan Başkan Büyükkılıç, projelere destek aldı ve yapım süreçleriyle ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

02 Nisan 2020 Perşembe 12:56