Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TEMA VAKFI’ndan Rektör Karamustafa’ya Ziyaret

Kayseri Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya, TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı ve beraberindeki heyet hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TEMA VAKFI’ndan Rektör Karamustafa’ya Ziyaret

Ziyaret, Rektörlük makamında gerçekleşirken, ziyarete TEMA Vakfı il yönetim ekibi de katıldı. Vakfın Kayseri'deki faaliyetleri ve özellikle de üniversitelerdeki gençlik yapılanmaları hakkında bilgi verilerek Kayseri Üniversitesi'nde de böyle bir kulübün kurulması için ön girişimde bulunuldu. Ziyarette TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya TEMA Vakfı'nın rozetini taktı. Rektör Karamustafa da, TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 


Haber: Remzi Yıldırım

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTema VakfıRektörKayseri üniversitesiProf. Dr. Kurtuluş KaramustafaAbdulkadir Dağlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.