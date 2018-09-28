TEMA VAKFI’ndan Rektör Karamustafa’ya Ziyaret

Ziyaret, Rektörlük makamında gerçekleşirken, ziyarete TEMA Vakfı il yönetim ekibi de katıldı. Vakfın Kayseri'deki faaliyetleri ve özellikle de üniversitelerdeki gençlik yapılanmaları hakkında bilgi verilerek Kayseri Üniversitesi'nde de böyle bir kulübün kurulması için ön girişimde bulunuldu. Ziyarette TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya TEMA Vakfı'nın rozetini taktı. Rektör Karamustafa da, TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.







Haber: Remzi Yıldırım