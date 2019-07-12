Terminal Katlı Kavşağı 15 Temmuz’da Açılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Terminal Katlı Kavşağı’nda asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını ve son rötuşların yapıldığını belirtti. Osman Kavuncu Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki trafiği rahatlatacak olan Terminal Katlı Kavşağı’nı 15 Temmuz’da trafiğe açacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Terminal Katlı Kavşağı Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın geçeceği güzergah olması nedeniyle de gerekli bir projeydi. Giriş-çıkış rampaları dahil toplam 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde bir alt geçit inşa edildi. Katlı kavşakta asfaltlama çalışmalarımız tamamlandı. Son rötuşları da yaparak kavşağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde trafiğe açacağız“ dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Terminal Katlı Kavşağı’nın şehrimize hayırlı olması dileklerinde bulundu ve ulaşım yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

