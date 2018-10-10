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TERMİNAL PALAS YOLCULARI

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki otobüs şirketlerinin ücretsiz şehir içi servisleri kaldırılınca özellikle gece Kayseri’ye gelen yolcular ya taksiyle gitmek zorunda kalıyorlar ya da sabaha kadar terminalde belediye otobüsü seferlerinin başlamasını bekliyorlar.

TERMİNAL PALAS YOLCULARI

BANKLARDA SABAHLIYORLAR

Kayseri Otobüs Terminali İşletmecileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Demir artan maliyetlerden dolayı ücretsiz şehir içi ulaşım servislerini istemeyerek de olsa kaldırmak zorunda kaldıklarını söyledi. Süleyman Demir yolcuların sıkıntı çektiğini gördüklerini belirterek, “ ya belediye özellikle gece gelen yolcular için şehir için ring servisi koyacak, ya da biz kendi aramızda anlaşarak her gün bir otobüs firması bu işi üstlenerek vatandaşı şehre taşıyacağız” dedi.

BURSA’DA BELEDİYE SERVİS KOYDU

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan bu konuda hala bir açıklama  yapılmazken, Kayseri’ye gece gelmek zorunda kalan özellikle dar gelirli yolcular sabaha kadar terminaldeki bankların üzerinde sabahlıyor.  Son olarak Bursa Şehirlerarası Terminali’nde uygulamadan kaldırılan ücretsiz şehir içi servisleri yerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir içi servis koyarak vatandaşın mağduriyetini gidermişti.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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