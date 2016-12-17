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Terörist başı Apo ve Demirtaş’ın pankartını ateşe verdiler

Kayseri'de sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından Kayseri Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Üstündağ'ın fotoğraflarının bulunduğu pankartı ateşe verdi. 

Terörist başı Apo ve Demirtaş’ın pankartını ateşe verdiler
Terör saldırısının ardından Kayseri Valiliği önünde toplanan Kayserililer, teröre tepki gösterdi. 'Kahrolsun PKK', İdam isteriz', 'Şehitler Ölmez' şeklinde tepki gösterdi. Ellerindeki Türk bayrakları ile teröre tepki gösteren halk, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Üstündağ'ın fotoğraflarının bulunduğu pankartı ateşe verdi. Halk, 'İdam' şeklinde sloganlar atarken, Cumhuriyet Meydanı'nda olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.
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