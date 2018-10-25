Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TERÖRLE MÜCADELE KARNESİ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce,  özellikle 15 Temmuz’dan sonra hızlanarak devam eden Fetullahcı Terör Örgütü’nün Kayseri’deki oluşumu, yapılanması, eylem ve faaliyetlerine ilişkin yürütülen planlı çalışmalar sonucunda bu terör örgütüyle mücadelede ciddi aşama kaydedildi.

TERÖRLE MÜCADELE KARNESİ
SON 30 AY İÇİNDE YAPILAN OPERASYONLAR 
Son 30 ay içinde yapılan operasyonlar ve soruşturmalar sonucunda, 996 şüpheli yakalanırken bunlardan 327’si tutuklandı, 346’sı adli kontrol şartı ile yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı ve 77’si de ilk ifadesinden sonra salıverildi. Halen Kayseri genelinde yapılan operasyon ve soruşturmalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan 246 Fetöcü ise yurtdışında firarı olarak bulunuyor.

DİĞER OPERASYONLAR: TMSF, PKK İLE MÜCADELE
Bu süre içinde, 1 vakıf üniversitesi ve 18 yurt ile 25 okul kapatılarak el konuldu. Ayrıca aralarında Boydak Holding’e ait şirketler de olmak üzere, 42 şirket de TMSF’ye devredildi. Ayrıca son bir yılda yapılan PKK/KCK operasyonlarında da yakalanan 34 kişiden 26’sı tutuklandı, 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ve 1 kişide ilk sorgulamasından sonra serbest kaldı.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
İLTER SAĞIRSOYKCKPkkBoydak HoldingFetullahçı Terör Örgütü15 TemmuzGündemManşetKayseri GündemÖZEL HABEROperasyonlarTERÖRLE MÜCADELETUTUKLAMAKAYSERİ EMNİYETFetöAsayişHaberlerHaberKayseri HaberKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.