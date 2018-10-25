TERÖRLE MÜCADELE KARNESİ

SON 30 AY İÇİNDE YAPILAN OPERASYONLAR
Son 30 ay içinde yapılan operasyonlar ve soruşturmalar sonucunda, 996 şüpheli yakalanırken bunlardan 327’si tutuklandı, 346’sı adli kontrol şartı ile yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı ve 77’si de ilk ifadesinden sonra salıverildi. Halen Kayseri genelinde yapılan operasyon ve soruşturmalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan 246 Fetöcü ise yurtdışında firarı olarak bulunuyor.
DİĞER OPERASYONLAR: TMSF, PKK İLE MÜCADELE
Bu süre içinde, 1 vakıf üniversitesi ve 18 yurt ile 25 okul kapatılarak el konuldu. Ayrıca aralarında Boydak Holding’e ait şirketler de olmak üzere, 42 şirket de TMSF’ye devredildi. Ayrıca son bir yılda yapılan PKK/KCK operasyonlarında da yakalanan 34 kişiden 26’sı tutuklandı, 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ve 1 kişide ilk sorgulamasından sonra serbest kaldı.
Son 30 ay içinde yapılan operasyonlar ve soruşturmalar sonucunda, 996 şüpheli yakalanırken bunlardan 327’si tutuklandı, 346’sı adli kontrol şartı ile yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı ve 77’si de ilk ifadesinden sonra salıverildi. Halen Kayseri genelinde yapılan operasyon ve soruşturmalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan 246 Fetöcü ise yurtdışında firarı olarak bulunuyor.
DİĞER OPERASYONLAR: TMSF, PKK İLE MÜCADELE
Bu süre içinde, 1 vakıf üniversitesi ve 18 yurt ile 25 okul kapatılarak el konuldu. Ayrıca aralarında Boydak Holding’e ait şirketler de olmak üzere, 42 şirket de TMSF’ye devredildi. Ayrıca son bir yılda yapılan PKK/KCK operasyonlarında da yakalanan 34 kişiden 26’sı tutuklandı, 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı ve 1 kişide ilk sorgulamasından sonra serbest kaldı.
Özel Haber: İlter Sağırsoy