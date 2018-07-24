TGF 57’nci Başkanlar Toplantısı gerçekleşti

Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen 57’inci başkanlar konseyi toplantısına Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca’nın yanı sıra, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile türkiye’nin dört bir yanından gelen cemiyet başkanları katıldı.



Düzenlenen programda açıklamada bulunan Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, “19-22 Temmuz tarihleri arasında yapılan 3 gündür Adıyaman’da bulunan Adıyaman basını olarak katılımcılara teşekkür ederim. Biz sizleri elimizden geldiği kadar en iyi şekilde ağırlamak için çabaladık. Bir eksiğimiz olduysa kusura bakmayın. Adıyaman Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun ikinci evidir. Biz başkanlarımızı burada ağırlamaktan onur duyarız” diye konuştu

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise Adıyaman’da toplantının gerçekleşmesi nedeniyle memnuniyetini dile getirerek; “Türkiye'de bir seçim dönemi geçirdik. 56’inci başkanlar konseyimizden sonra seçim durumuna girilmesi nedeniyle çalışmalarımızı çok etkili olarak yaptığımızı söyleyemeyiz. Ama 57’inci konsey toplantımızdan sonra çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz. Kocaeli Valiliğinden bir eğitim ve dinlenme tesisi, Türk Dünyası Basın Merkezi olması kaydıyla yer talep ettik, ve görüşmelerimiz sürüyor. Çünkü gerçekten Türkiye genelinde gazetecilerin kaldığı veya kalabileceği bir yer yok. Yani yapacağımız bu projeye eski tabiriyle huzur evi diyoruz ama biz huzur evinin üzerinde bir tesis yapmak istiyoruz. Tabii ki bir kısmının da mutlaka huzur evi gibi kimsesiz, yoksul ve bakıma muhtaç arkadaşlarımızın bir kısmının bu tesislerin bir bölümünde kalmasının hedefindeyiz. Bu konuyla ilgili de çalışıyoruz” dedi. Yapılan açıklamanın ardından federasyon üyeleri AGAD Başkanı İbrahim Aslan’a ve TGF Başkanı Karaca’ya çeşitli hediyeler takdim etti. [Kurumsal]

