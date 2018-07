TGF, "Türk basını hain darbelere her daim karşı olacaktır" Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu adına, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, “Demokrasinin yanında saf tutan Türk basını, darbelere her daim karşı olacaktır” denildi.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimi kınanırken, şehitlerimiz minnet ve şükranla anıldı. TGF’nin açıklaması aynen şöyle: “Yazılısı, sözlüsü, görüntülüsü ve internet medyasıyla tüm Türk basını 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasinin safında yer tutmuş, darbecilere asla prim vermemiştir. Halkın iradesine silah zoruyla el koyma anlamına gelen darbelerde, ilk önce basın ve ifade özgürlüğünün engellendiğinin bilincindeyiz. Nitekim 15 Temmuz gecesi de darbeciler öncelikli olarak basın yayın ve medya kuruluşlarını işgale yeltenmiştir. Meslektaşlarımızın canları pahasına direnişleri, darbe heveslilerinin girişimlerini sonuçsuz burakmış, kahraman halkımızın da desteğiyle, vatan hainlerinin emellerine ulaşmaları engellenmiştir. Güzel ülkemizin üzerinde yıllar yılı oynadıkları oyunlardan vazgeçmeyen ve asla da vazgeçmeyeceklerini bildiğimiz emperyalist güçlerin, 15 Temmuz 2016’da, bu kez kullandıkları eli kanlı ihanet şebekesi FETÖ başta olmak üzere, Türk basını her türlü şer odağının karşısındadır, bedeli ne olursa olsun karşısında olmaya da devam edecektir. Şiarımız ve hedefimiz; dün olduğu gibi bugün de, evrensel insan hak ve özgürlüklerine dayalı; ifade, basın ve her türlü iletişim hürriyeti ile zenginleştirilmiş tam demokrasidir. Zira biliyoruz ki; ancak her açıdan gelişmiş ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış ülkelerin literatüründe darbeler kader olmaktan çıkar. Bu düşünceler ışığında 15 Temmuz hain darbe girişimini şiddetle kınıyor, kendi halkına acımasızca ateş açıp, üzerine bomba yağdırarak yüzlerce vatandaşımızın kanına girenleri lanetliyoruz. O hazin gecede demokrasi destanı yazan yurtsever halkımızla omuz omuza veren Türk basınının yılmaz temsilcileri olarak, ülkemizi büyük bir işgalden kurtaran şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Yüce Allah, vatanımıza bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın, topraklarımızda böylesine akıl almaz türde kanlı hain tuzaklara fırsat vermesin. Kahrolsun darbe heveslileri, yaşasın demokrasi ve özgürlükler.”



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da 15 Temmuz hain darbesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Kayseri basını olarak o gün devletimizin, milletimizin yanında yer aldık. Hiç bir çatlak ses çıkmadı. Bugün de yarın da Kayseri basını olarak safımız demokrasi, vatan, millet tarafında olacaktır" dedi.



Altınkaya açıklamasında şunları söyledi, "Vatanımız, 15 Temmuz 2016 günü Cumhuriyet tarihinde daha önce emsali görülmemiş, alçakça bir saldırı yaşadı. Bu ülkenin korunması amacıyla kendilerine teslim edilen silahlarla Türkiye’mizi hedef alan hainlerin o meş’um darbe ve kıyım gecesi, aziz milletimizin vatanperverliği sayesinde başarısızlığa uğratıldı. Gazi Meclisimize, neredeyse devletimizin bütün kurumlarına saldırarak ‘ele geçirmeye’ çalışan alçakların karşısında tarih yapan ve yazan milletimiz, hain planı bertaraf ederek tüm o zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkmamızı sağlamıştır."



İHA