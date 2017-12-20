“Ticaret iki kez kabuk değiştirdi”

Toplantıda her yönüyle marka olan Kayseri’de böyle bir toplantı yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin marka şehir olmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.



Kayseri’nin pek çok konuda marka olmasının nedenini ticarete bağlayan Başkan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:



“Çünkü, bir şehre, bir ülkeye yatırım yapabilmek için iki unsura ihtiyaç var. Birincisi birikim, ikincisi de müteşebbis ruh. Kayseri, 6 bin yıla dayanan ticaret kültürüyle oluşturduğu birikim ve bu birikimi kullanan müteşebbis insan gücüyle gelişerek ve büyüyerek bugünlere gelmeyi başardı. Kaynakların olduğu bir şehirde müteşebbis yoksa o kaynaklar heba olur. Kayseri’nin bu anlamda şanslı bir şehir olduğunu düşünüyorum. Hatta Kayseri’nin ülkemiz için de şans olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Kayseri girişimcinin yetişmesi için bereketli topraklara ve 6 bin yıllık ticari genlere sahip bir şehir. Yetiştirdiğimiz girişimciler ülkemizin dört bir yanında bu ülkenin çok daha fazla gelişmesi için gayret gösteriyor.”



“E ticarette muazzam bir pazar var”

Son 15 yılda gerek ekonomideki pozitif ilerlemelerin gerekse teknolojideki gelişmelerin ticaretin iki kez kabuk değiştirmesine neden olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “AK Parti hükümetiyle yüksek enflasyon ortamında paradan para kazanma devri bitti. Bunun sonucunda toptancı ve ara toptancı kalktı. Üretici artık perakendeciyi direk bulabiliyor. Ticaret yapacaksak yeni konjonktüre uygun iş yapmak gerekiyor. Artık öyle bir e-ticaret gerçeğiyle karşı karşıyayız ki muazzam bir pazar önümüzde bekliyor. Üretim, e-ticaret, hizmet sektörü ve organizasyon para kazanmak için uygun alanlar olarak karşımıza çıkıyor” dedi.