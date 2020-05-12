Ticari taksiler denetlendi Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin koronavirüs tedbirlerine uyulması yönündeki denetim ve bilgilendirmeleri hız kesmeden devam ediyor. Zabıta ekipleri tarafından bu kez ticari taksiciler bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri taksi duraklarını gezerek ticari taksilerle ilgili uyulması gereken önlemleri denetledi. Aynı zamanda taksicilerle yolcuları bilgilendiren zabıta ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirlere azami derecede uyulması gerektiğini belirttiler.

Denetimlerde, taksilerin en az haftada bir dezenfekte edileceği ve bu durumun belgelendirileceği belirtildi. Tedbirler çerçevesinde taksi şoförleri ve müşterilerin maske takacağı, en fazla üç müşterinin taşınabileceği, taksilerde dezenfektan veya 80 derecelik kolonya bulundurulacağı vurgulanarak bu konulara karşı dikkatli olunması istendi.



Haber: Şura Gögebakan