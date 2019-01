Tipiye Rağmen Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Erciyes’e Akın Ettiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinden otobüslerle taşınan yüzlerce kişi, Erciyes Dağı’nda düzenlenen anma etkinliklerine akın etti. Genç yaşlı, çoluk çocuk demeden Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğine gelen vatandaşlar, yoğun tipiye rağmen yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi ellerinde Türk bayrakları ile ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atarak yürüdü. Yürüyüş sonrasında Kur’an-ı Kerim okundu.



Vali Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada, "Bu milletin evlatları her türlü zorluk karşısında şehitlerini anmak için, ecdadını anmak için her türlü zorluğu göze alarak bu etkinliklere katılıyorlar. Sarıkamış harekatında şehit olan ecdadımız çok zor şartlarda mücadele ettiler. Kutsal değerleri için canlarını seve seve feda ettiler. Onları rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "104 yıl önce ülkemiz için canlarını feda etmekten imtina etmeyen şehitlerimizi anmak için toplandık. Biraz utanarak, biraz mahcup bir tavırla elbiselerimizi giyerek geldik. Korunakların içerisinde yüreğimizde bunu hissetmeye çalışıyoruz ama hep o mahcup tavırla. Türk milleti kendisini tehdit eden her unsura aklıyla, beyniyle, zihniyle o temiz yüreği ile her zaman karşı çıkmasını bilmiştir" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Aralarında 15-16 yaşlarındaki çocukların da bulunduğu 90 bin vatan evladı tarafından yazılan bir destandır bu. Evet, şu ankinden 3-4 kat daha soğuk bir havada yazılmıştır Sarıkamış destanı. 90 bin vatan evladına yürü denilmiştir ve hep birlikte ölüme yürümüşlerdir. Kendilerini bu cennet vatanın uğruna feda etmişlerdir. 90 bin ana evlatsız kalmıştır. Böyle bir milletin, böyle bir ruhun, böyle bir inancın, böyle bir fedakarlığın diz çöktürülmesi ne dün mümkün olmuştur, ne bugün mümkündür ne de yarın mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Burada gördüğümüz bu tablo, şehitlerimize sahip çıkmanın en güzel örneklerinden birini veriyor" diyerek anma etkinliğine katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı ve tören sona erdi.