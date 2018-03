TİSAŞ, ordunun beklentilerini karşılamaya hazır 

Kentte bugün açılan 13. Kayseri Tarım Fuarı ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'ndaki stantta, TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi yerli ve milli silahları vatandaşa tanıtıyor. Kayseri'de bulunduklarından dolayı memnuniyetini dile getiren TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, "Tüm yurtiçi ve yurtdışı fuarını önemisiyoruz ama Kayseri bizim için başka bir açıdan önemli. Çünkü bir ilke imza atarak yetkili teknik servis ağımızı kurmuş bir şirketiz bu sektörde. Dolayısıyla Kayseri’de bir teknik servisimiz var. Kayseri’nin bize göstermiş olduğu ilgiyi de karşılamak babında bu fuarda olmamız gerekiyordu" dedi.

Yerli silah üreticisi firma olarak sürekli kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Bekar, "Yerli silah üretici firma olarak kendimizi sürekli geliştirmekle yükümlü olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun da hakkını vererek ilerliyoruz her geçen gün, ay ve yıl. 50 farklı modelde silahımızı üretip 45 farklı ülkeye ihracatımız söz konusu. Her yıl açılan Türk silahlı Kuvvetleri ve emniyet kolluk kuvvetlerinin ihalelerine düzenli bir şekilde katılıyoruz. Modellerimizi sürekli yeniliyoruz. Piyasanın ve sahanın sesine mutlaka cevap veriyoruz. Dolayısıyla beklentileri karşılayacak şekilde silahlarımızı ve kendimizi modifiye ediyoruz" diye konuştu.



"Ordumuza her türlü tedariği yapmaya hazırız"

Özellikle Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunda yerli ve milli silahların kullanılmasının kendilerini gururlandırdığını, ihtiyaç halinde üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarının altını çizen Oğuz Bekar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz sağolsun bizlerden talep ettiği sürece her türlü tabanca ve yeni seri üretimine başlayacak olduğumuz piyade tüfeği ile ilgili sunum ve tedariği yapmaya hazırız. Şuan ülkemizin güneyinde ciddi bir operasyon başarılı bir şekilde üretiliyor ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız. Orada yerli ve milli silahlarımız ön planda. Bu ülke ve yerli silah üreticisi olarak bizlere inanılmaz derecede gurur veriyor. Biz yerli bir silah üretici firma olarak bu anlamda da devletimizin bizden nasıl beklentisi olursa olsun her türlü hazırız. Donanımımız var, ekibimiz hazır, teknolojimiz buna müsait. Üzerimize ne vazife düşüyorsa yerine getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

TİSAŞ Kayseri Teknik Servis ve Tanıtım Noktası Taha Silahçılık Sahibi Taşkın Bağcı ise, “Bugün fuar açılışımızı yaptık, yeni modellerimizin tanıtımını yapıyoruz. Bizim için yerli silahlar önem arz ediyor. Çünkü artık milli ve yerli olmamız gerekiyor. Ben de bir teknik servis olarak Kayseri’de o gururu taşıyorum. Bu konuda TİSAŞ’a çok teşekkür ediyorum, bizi gururlandırdılar" dedi.



İHA