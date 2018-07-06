 “TOBB’un Vereceği Güven Damgası İle E-Ticaret Daha Güvenli Hale Gelecek”

Toplantıda açılış Konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, böyle bir programı Kayseri’de düzenlemelerinden dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E-Ticaret Sektör Meclis Başkan Yardımcımız Merter Özdemir’e teşekkür etti.



Programa katılımın yoğun olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Demek ki Kayseri bu işin önemini çok iyi anlamış. Bu yoğun katılım bize bunu gösteriyor” dedi.

Dönüşüme ayak uyduramayan firmaların yok olmaya mahkum olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “Şu anda aslında biz ceplerimizde cep telefonu değil, eski bilgisayarlardan çok daha güçlü bilgisayarlar taşıyoruz. Bu bilgisayarlarla dünyanın herhangi bir yerine ve herhangi bir bilgiye anında ulaşabiliyoruz. Yaşadığımız çağda teknolojiden kaçma şansımız yok. Mevcut mekanlarda çalışma ısrarımızda devam eder, kendi işlerimizi bu gelişmelere uyduramaz isek yok olmaya mahkumuz demektir” diye konuştu.



Son zamanlarda Endüstri 4.0’mı Toplum 5.0’mı diye tartışma başladığına değinene Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; “Almanlar endüstri 4.0 derken, Japonya Toplum 5.0’a adım atarken ‘Teknoloji toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı’ felsefesi ile yola çıktı. Japonlar Endüstri 4.0’a ilave olarak Toplum 5.0 ile yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek, sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi, nesnelerin internetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması, çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi gibi hedefler koydular”



Başkan Büyüksimitci, “Endüstri 4.0, endüstrinin ve algoritmaların giderek otonomlaşması ile özellikle mavi yaka ve düşük katma değerli beyaz yakaların işsiz kalma riski olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısı ile ülke olarak eğitim sistemimizi Endüstri 4.0 a uyumlu hale getirmeliyiz. Özetle, Endüstri 4.0’a insan yetiştirmeliyiz, çevreyi korumalıyız ve insanlara daha iyi bir hayat sunmalıyız” dedi



Bu konuda oda ve borsaların üzerine çok şeyler düştüğünü belirten Başkan Büyüksimitci, geçen hafta KAYSO olarak tüm bu konularla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptıklarını, günümüzde çok insanın bu işin farkında olduğunu ancak farkında olmayanlara da anlatılması gerektiğini söyledi.



Türkiye’de e-ticaretin hala istenilen seviyede olmadığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Toplam perakende ticaretin sadece yüzde 3.5’i elektronik mecradan yapılıyor. Gelişmiş ülkelerde online perakendenin toplam içindeki payı yüzde 10’lara ulaşıyor. Bugün için gerideyiz ama aradaki farkı hızla kapatabiliriz” dedi.



Bir takım istatistiki bilgilerde veren Başkan Büyüksimitci, internet ve akıllı telefon kullanım oranlarında Batı ülkelerine benzediğimizi, Türkiye’de nüfusun yüzde 90’ının mobil bağlantıya sahip olduğunu, Facebook kullanıcı sayısında 6’ncı, Instagram kullanıcı sayısında 4’üncü sırada olduğumuzu ancak internetin sunduğu fırsattan tam olarak faydalanamadığımızı söyledi.



Türkiye’de kredi kartıyla internetten alışveriş yapmaktan çekinen büyük bir kesim olduğunu belirterek Başkan Büyüksimitci, “En önemli sorunların başında güven eksikliği geliyor. Bunun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla e-ticaret sitelerine güven damgası verilmesi konusunda çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde, Bakanlığımızdan aldığımız yetkiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak güven damgası vermeye başlayacağız. Güven damgası olan sitelerden tüketici kolaylıkla, güven içinde alışveriş yapacak” diye konuştu.



Başkan Büyüksimitci, bu programların Türkiye genelinde gerçekleşmesi için vizyon ortaya koyan başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.[Kurumsal]





