Tok: "Haçlı ruhu, dolar terörü ve darbesiyle vücut bulmuştur"

MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Parti binasında düzenlenen tören öncesinde konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Türk İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Dünya üzerinde zulme maruz kalan tüm kardeşlerimizin feraha çıkmasını canı gönülden arzu ederim. Bayramın hanemize, şehrimize ve yüce devletimize bereket getirmesini, huzur getirmesini, birlik ve beraberliğimizi kenetlendirmesini isterim. Özellikle bugünlerde milletimizin beraberliğini tesis etmesi ve güçlendirmesi çok önemlidir. Görüyorsunuz ki Haçlı ruhu yeniden dirilmiş, saldırıya geçmiş durumdadır. Gezi olayları ile başlayan süreç 17-25 Aralık ile devam etmiş, 15 Temmuz’da hainliğin ve alçaklığın en üst mertebesini gerçekleştirip bu milletin kanını dökmüştür. O gün amacına ulaşamayan haçlı ruhu bir adım geri atmadan bugünde dolar terörü ve darbesiyle vücut bulmuştur. Saldırılar hala devam etmektedir. Liderimiz Devlet Bahçeli bugün birlik ve beraberliğimizin önemini bir kez daha kıymetlendirmiştir. Devletine sahip çıkmış, mesajını tüm dünyaya ilan etmiştir. Haç ile hilalin mücadelesi devam ederken biz taraf olduğumuz hilalin kıymetini bilmek ve tarihi sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Tüm İslam dünyası bugün lider konumundaki Türkiye’ye sahip çıkmalı, yanımızda saf tutmalıdır. İslam’ın kalesi Türkiye’dir. Saldırı bu yüzden ana üs konumunda ki Türkiye’ye olmaktadır. Bizler üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.

Bayramlaşmaya, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

