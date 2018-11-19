Tok’tan Kandil Mesajı

Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutlayan Tok, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlaksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegane yolu, Peygamberimizin yolundan gitmektir. İnsanlığın her zaman ve mekanda Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği ilahî mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. Bu duygu ve temennilerle, Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini, Yüce Mevla'dan diler, Tüm İslam Aleminin, Kayseri halkının, soydaşlarımızın Kandili'ni kutlar hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim."