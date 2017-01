TOMARZA YETİMLER İÇİN TOPLANDI Milli Eğitim Bakanlığının ve İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) bir protokol çerçevesinde yürüttüğü, “ Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi, okul koordinatörleri toplantısı devam ediyor. Bu proje bir sınıfın ya da okulun, ihtiyaç sahibi yetime sponsor olması şeklinde gerçekleştiriliyor. Bu amaçla projeyi okullarda yürüten koordinatörlerle geçen yılı değerlendirme ve yeni eğitim-öğretim yılında stratejiler belirleme amacıyla bütün ilçelerde toplantılar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Melikgazi, Kocasinan, Hacılar ilçelerinde yapılan toplantıların devamı olarak Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bir toplantı düzenledi. Toplantıya il şube müdürü Mustafa Küçüktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Topuz, İnsani Yardım Derneği(İHH) Kayseri Şubesi proje sorumlusu Musa Yılmaz, proje il koordinatörü Mustafa Balaban, okul müdürleri ve proje koordinatörleri katıldı.

Destek daha da artmalı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk programın açılış konuşmasında: “ Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi, hayırlı bir proje; bu nedenle gönüllü olmak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğini alarak daha çok yetime sahip çıkmak gerekiyor. Kaç yetim desteklediğimiz önemli, ama en önemlisi samimiyetimiz, daha çok yetim çocuğa sahip çıkmamızdır” dedi.



Yerli yetimler de destekleniyor



İnsani Yardım Derneği(İHH) Kayseri Şubesi proje sorumlusu Musa Yılmaz ise: “Önce İstanbul şehitlerimize rahmet diliyorum. Gerçekten ağır ve yaralayıcı bir süreçten geçiyoruz. Bize düşen daha çok sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Bu projede şu an gelinen noktada, milli eğitim bakanlığımız, eğitim birsen ve diyanet bizleri sonuna kadar destekliyor. Bizler de 56 ülkeden, savaştan, yoksulluktan, doğal afetlerden ve kazalardan babasını kaybetmiş çocuklarımızı buluyor, sizlerin desteklerini ulaştırıyoruz. Çalışmamız resmi kurumlarca takip edilebilir, belge ve bilgiye dayalı olarak gerçekleşiyor. Bu projede sanıldığının aksine en çok Türkiyeli yetimlerimiz destekleniyor.” açıklamasını yaptı.



Para toplama kampanyası değil!



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe ise: “Her tarafımız yangın, kanayan şehirler var. Babalarını kaybeden çocuklar var, çocuklarını kaybeden ebeveynler var. Bizler bu insanların yanında olmalıyız. Biz iyilik adına, insanlık adına hareket ediyoruz. Bu projede amacımız, ihtiyaç sahibi yetimlere sahip çıkmaktır. Esasında kendi çocuklarımıza, gittikçe bencilleşen, tüketime endeksli gençlerimize dokunuyoruz. Zor koşullarda yaşayan çocukların hayatlarını paylaşıyoruz, sonrasında kendi çocuklarımız kanaat sahibi olmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğreniyorlar…” Açıklamasında bulundu. Küçüktepe, bu projenin para toplama kampanyası olmadığını belirterek: “ Bu proje çocukların harçlıklarını ellerinden alma, para toplama kampanyası değildir. Şayet amaç para toplamak olsaydı Diyanet İşleri Başkanlığı bu projenin paydaşlarından. Başkanlık her ay bir iki Cuma namazında cemaatten para toplatır ve bu iş biterdi. Ama bakanlığımızın amacı, bizlerin amacı çocuklarımızın yardım etmeyi, vermeyi ve paylaşmayı bu proje sayesinde öğrenmesidir.” dedi.



Gönüllülük esas



“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” Projesi İl Koordinatörü Mustafa Balaban projenin nasıl işleyeceği hakkında bilgi vererek şunları söyledi;



“İdarecisinden öğrencisine bu projede gönüllülük esastır. Çocuklarımız bu projenin okullarda uygulanmasında aktif rol alsınlar. Sınıfta her hafta iyilik temsilcisi öğrenciler değişmeli. Kumbaralar her gün değil, sadece iyilik gününde sınıfa gelmeli. Öğrencilerin destekledikleri yetimi görmeleri, öğretmenlerin belgeleri görmeleri ve ilginin sürekliliğini sağlamak için mutlaka “ İyilik/Yetim Kardeş” panoları oluşturulmalıdır.”



(Kayseri Gündem)