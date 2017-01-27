Toplu taşıma Kayseri’de konuşulacak Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin 7. Türkiye Konferansı Kayseri'de yapılacak. 9 Mart'ta yapılacak konferansa çok sayıda ülke katılacak.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Türkiye Konferansı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konferansta sektörün gündemindeki konulardan olan toplu taşımacılıkta reform ve kurumsallaşma ele alınacak.

7. Türkiye Konferansına Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlar katılacak.

Kurum Haberi

